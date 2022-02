Zaginięcie Aleksandry i Oliwii Wieczorek. Policja ma nowy trop. Opublikowano zdjęcie samochodu

Śląska policja opublikowała na stronie internetowej nowy komunikat w sprawie zaginięcia matki i córki z Częstochowy. Dołączono do niego zdjęcie srebrnego forda focusa o numerze rejestracyjnym SC1836F. "10 lutego miał wyjechać z Częstochowy drogą krajową numer 91 (dawniej droga krajowa numer 1 - tak zwana 'gierkówka') w kierunku na Katowice, gdzie widziany był w Kolonii Poczesnej, Wrzosowej i Romanowie" - podaje policja.

"Apelujemy do wszystkich osób, które tego dnia pomiędzy 20:00 a 0:00 widziały ten pojazd lub posiadają nagrania z monitoringu stacjonarnego, lub z kamerek samochodowych, które zarejestrowały wskazany samochód, o kontakt z Policją pod numerem telefonów alarmowych 997 lub 112" - czytamy w komunikacie.

Zaginięcie Aleksandry i Oliwii Wieczorek. 52-latek z zarzutem zabójstwa

45-letnia Aleksandra Wieczorek ma 165 cm wzrostu i jest średniej budowy ciała. Kobieta ma ciemne oczy i włosy do ramion oraz prosty nos i przylegające uszy. W chwili zaginięcia mogła być ubrana w ciemnozieloną kurtę zimową do kolan oraz ciemne spodnie. Jej córka - 15-letnia Oliwa Wieczorek - ma 170 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę oraz długie włosy w kolorze ciemnego blondu, niebieskie oczy, prosty nos i przylegające uszy. W chwili zaginięcia dziewczyna mogła być ubrana w białą kurtę z kapturem obszytą jasnym futerkiem.

Częstochowa. Zaginięcie kobiety i jej córki. Zatrzymany 52-latek z zarzutami zabójstwa

Kobiety 10 lutego wyszły z mieszkania przy ul. Bienia w Częstochowie. Zabrały ze sobą psa razy shih tzu. Od tamtego czasu nie nawiązały kontaktu z bliskimi.

W sprawie aresztowano 52-letniego mężczyznę, któremu postawiono zarzut podwójnego zabójstwa. Podejrzany nie przyznał się do winy i nie złożył wyjaśnień.

"Nadal apelujemy do osób, które nie tylko w dniu zaginięcia, ale również kilka, czy nawet kilkanaście dni temu miały kontakt z zaginionymi lub z 52-latkiem i zwróciły uwagę na jakiś charakterystyczny szczegół, czy spotkały te osoby w nietypowych okolicznościach, by zgłaszały się do najbliższej jednostki Policji, lub informowały telefonicznie, dzwoniąc pod numer 997 lub 112" - podkreśla policja.

Częstochowa. Zagninęła kobieta i jej 15-letnia córka. Policja prosi o pomoc