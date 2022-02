Pogoda. Wracają wichury. IMGW ostrzega przed niżem Antonia. W nocy na Śnieżce wiało z prędkością 180 km/h

Po niżach Dudley i Eunice do Polski wkroczył niż Antonia (Franklin), a za nią podąży Bibi. Oznacza to powrót wietrznej i deszczowej pogody. W poniedziałek wiatr będzie osiągał w porywach do 70 km/h, a momentami do nawet 90 km/h. IMGW podało, że nocą na Śnieżce zanotowano poryw o prędkości 180 km/h.

