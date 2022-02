Nadciągają kolejne wichury. RCB wydało ostrzeżenia niemal dla wszystkich województw

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła SMS-y z ostrzeżeniami przed porywistym wiatrem i burzami. Możliwe są przerwy w dostawie prądu. RCB apeluje, by w miarę możliwości zostać w domu.

Ostrzeżenia drugiego stopnia zaczną obowiązywać od 1:00 w nocy w województwach nadmorskich, gdzie wiatr może osiągnąć w porywach prędkość nawet 100 kilometrów na godzinę. Na Bałtyku prognozowany jest silny sztorm - do 11 stopni w skali Beauforta.

Ostrzeżenia dla reszty Polski mają najniższy, pierwszy stopień. Porywy wiatru na przeważającym obszarze kraju sięgną 65, w drugiej połowie nocy - 80 kilometrów na godzinę.

Alerty nie obejmują wschodniej Polski.

Silny wiatr w poniedziałek

W poniedziałek wiatr będzie jeszcze silniejszy, w porywach do 70 kilometrów na godzinę, a nad morzem nawet do 100 kilometrów na godzinę. W górach wiatr będzie silniejszy i w porywach może osiągnąć do 130 kilometrów na godzinę, będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem obowiązują do poniedziałku, do godziny 18:00.

Deszczową pogodę oraz silny i porywisty wiatr w nocy i jutro przyniesie do Polski niż Antonia, będący jednocześnie orkanem Franklin, który znad Danii przemieści się nad Bałtyk. Przejście niżu Antonia nie będzie końcem wichur w Polsce. Po nim nadejdzie bowiem kolejny niż - Bibi. Według synoptyków będzie on równie silny i niebezpieczny.

Ostrzeżenia hydrologiczne. Sztorm na Bałtyku i deszcze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega również przed wzrostem poziomu wód w czterech województwach. W związku z silnym wiatrem i sztormem na Bałtyku, ostrzeżenie drugiego stopnia wydano dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych, a w Zatoce Pomorskiej oraz na wybrzeżu wschodnim - stanów alarmowych.

Ostrzeżenie obowiązuje od 15:00 w niedzielę do 15:00 we wtorek.

Ponadto IMGW wydał ostrzeżenie hydrologiczne związane ze spływem wód opadowych i opadowo-roztopowych po ostatnich deszczach. Alerty drugiego stopnia wydano dla północy województwa podlaskiego, południa dolnośląskiego, wschodniej części warmińsko-mazurskiego. Dotyczą m.in. zlewni Narwi, lewostronnych dopływów środkowej Odry. Prognozuje się tutaj przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Te alerty obowiązują do popołudnia w poniedziałek.