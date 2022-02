Pogoda na dziś - poniedziałek 21 lutego. Znów będzie wietrznie - IMGW wydało ostrzeżenia

Zobacz wideo Galaktyczne, kolorowe, pyszne - najlepsze pączki i donaty na tłusty czwartek

Mimo że poniedziałkowa temperatura będzie dość wysoka, pogoda wielu może rozczarować. Dzień zapowiada się deszczowo, a w dodatku nadal towarzyszyć będzie nam silny wiatr.

Pogoda na poniedziałek. W ciągu dnia na termometrach nawet 9 stopni

Temperatura w poniedziałek całym kraju będzie dość wysoka jak na tę porę roku. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 6 do nawet 9 stopni Celsjusza. W Krakowie i Wrocławiu eksperci zapowiadają 9 stopni, a w Katowicach, Rzeszowie, Warszawie, Białymstoku i Olsztynie 8 stopni. Maksymalnie 7 stopni zobaczymy na termometrach w Trójmieście, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Kielcach, Lublinie i Zielonej Górze. Najchłodniej zapowiada się natomiast w Szczecinie, gdzie możemy się spodziewać zaledwie 6 stopni.

Pogoda na poniedziałek 21 lutego 2022 r. Fot. Gazeta.pl

Na terenie całego kraju mogą pojawić się opady deszczu - głównie przelotnie. Do tego towarzyszyć będzie nam silny wiatr. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przepowiadają w swojej prognozie zagrożeń meteo, że silny wiatr utrzymywać będzie się we wszystkich województwach. W terenach nadmorskich - od Świnoujścia, przez Koszalin, Słupsk i Trójmiasto, po Krynicę Morską wydane zostały ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Porywy wiatru na tych terenach mogą wynieść nawet do 100 km/h. Możliwe jest także wystąpienie burz. Na pozostałym obszarze kraju możliwe są natomiast powiewy w porywach do 90 km/h.

