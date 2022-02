Pogoda. Nowe ostrzeżenia IMGW na poniedziałek. Silny wiatr miejscami do 100 km/h

W niedziele wiatr, który od kilku dni sieje w Polsce zniszczenia i doprowadził do śmierci kilku osób nieco osłabł. Mimo to pogoda w dalszym ciągu będzie niebezpieczna. W niektórych regionach w poniedziałek wiatr może osiągnąć prędkość nawet do 100 km/h.

5 Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl