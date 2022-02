Pogoda. Dlaczego w Polsce tak mocno wieje? Skąd tak dużo zniszczeń przez wiatr w zimie?

W czwartek i sobotę w Polsce pojawił się niszczycielski wiatr, który doprowadził do tego, że ponad milion odbiorców nie miała prądu. Drzewa przewracały się i zrywały linie energetyczne lub upadały na jadące pojazdy, doprowadzając do śmierci kilku osób. Niespotykane, jak na tę porę roku wichury, budzą spory niepokój.

Pogoda - kiedy przestanie wiać? Od poniedziałku kolejne wichury w Polsce

Wichury w Polsce będą coraz częstsze. Wszystko przez zmiany klimatu

Klimatolog z Polskiej Akademii Nauk, profesor Krzysztof Błażejczyk przyznał, że nagrania z wichur, które pojawiają się w mediach społecznościowych są sugestywne i tragiczne. Dodał jednak, że do takich zjawisk będzie dochodziło częściej.

- Patrząc na historię naszego regionu i inne regiony w Europie, nie są to pierwsze przypadki wichur. Być może w tych miejscach wichura po raz pierwszy dała się mieszkańcom tak bardzo we znaki. Niestety ostatnie lata mówią, że tych gwałtownych zjawisk wiatrowych, opadowych mamy coraz więcej. Jest to efekt ocieplającego się klimatu - wyjaśnił w rozmowie z TVN24.

Bardzo silne wichury tworzą się nad północnym Atlantykiem, między Wielką Brytanią i Islandią. Głębokie ośrodki niżowe są bardzo dynamiczne, stąd m.in. burze w środku zimy czy trąby powietrzne. - W ostatnich latach pojawiają się one coraz częściej, ich dynamiczność, czyli siła z jaką oddziałują na ląd, jest coraz większa - zauważył. Niestety tegoroczne niże pojawiają się w wyniku bardzo ciepłego, jak na zimę, oceanu - co jest bezpośrednim skutkiem zmian klimatu.

Dlaczego zimowy wiatr wywołuje tak duże zniszczenia? - Większość szaty roślinnej jest pozbawiona liści, w związku z tym tarcie, które w okresie letnim ten wiatr napotyka na swojej drodze, jest obecnie mniejsze - wyjaśnił Krzysztof Błażejczyk.