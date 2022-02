Trwający weekend nie był do tej pory zbyt przyjemny dla Polaków i Europejczyków. Przez Stary Kontynent przeszedł orkan Eunice, który spowodował duże zniszczenia w Holandii, Wielkiej Brytanii i w Polsce, a także przyczynił się do śmierci kilku osób. W niedzielę pogoda ma być już zdecydowanie lepsza.

Pogoda na niedzielę. Będzie wiało, ale już nie tak mocno. Spodziewane opady deszczu i deszczu ze śniegiem

W ciągu dnia zachmurzenie będzie zmienne: umiarkowane, okresami duże. Miejscami spodziewane są przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a w górach również samego śniegu. Największe opady powinny wystąpić na południu Polski. W Sudetach miejscami prognozowana suma opadów deszczu ze śniegiem i śniegu może dojść do 10 cm, a wysoko w górach pokrywa śnieżna zwiększy się o 5 cm.

- W porównaniu z sobotą wiatr będzie zdecydowanie słabszy, choć nadal będziemy mówili o porywach – zwłaszcza na południu kraju. Będzie umiarkowany i okresami dość silny. W porywach, na przeważającym obszarze kraju, do 55 km na godz. Wyjątkiem są dwa obszary. Na terenie Podkarpacia, Małopolski i Śląska, szczególnie w rejonach podgórskich, może wiać do 70 km na godz. Także w terenach podgórskich Sudetów i nad morzem siła wiatru może dochodzić do 70 km na godzinę - powiedział PAP cyt. przez Onet Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego.

Stosunkowa wysoka temperatura w południowo-zachodniej części kraju. Aura niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie

Niedziela przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wilgotność powietrza sięgnie 80-90 proc.

Na obszarze całej Polski będą jednak odczuwalne chłód i wilgoć. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne. Miejscami ciśnienie atmosferyczne spadnie do 995, 992, a nawet 983 hPA, np. w Krakowie.