Pogoda - kiedy przestanie wiać? Od poniedziałku kolejne wichury. Prognoza zagrożeń w Polsce

Z powodu sobotniej wichury zmarły dwie osoby. Do godziny 15 bez prądu pozostawało ponad milion odbiorców w całym kraju. Po południu zablokowany został także numer alarmowy 112, który nie radził sobie z setkami połączeń, które dotyczyły m.in. powalonych drzew i zerwanych dachów. Za duże zniszczenia odpowiada wiatr, który w porywach wiał do 120 km/h, a na Wybrzeżu dochodził już do niemal 130 km/h.

Ostrzeżenia IMGW będą obowiązywać do wieczora. W niedzielę wiatr osłabnie

Jak zauważają meteorolodzy, za częste wichury w zimie odpowiadają zmiany klimatu. Ocean Atlantycki jest wyjątkowo ciepły, co doprowadza do tworzenia się wyjątkowo aktywnych frontów. To właśnie one przynoszą wichury i burze, które nie są tak często spotykane o tej porze roku. Nic dziwnego, że coraz więcej osób wyszukuje informacji o tym, kiedy przestanie wiać.

Jak podaje portal dobrapogoda24.pl, wichura zacznie stopniowo słabnąć w nocy z soboty na niedzielę. Wtedy też przestaną obowiązywać wydane przez IMGW czerwone i pomarańczowe alerty dla Polski. Wieczorem, gdy orkan Eunice przemieści się poza teren kraju, zagrożenie ustąpi.

Z prognozy zagrożeń IMGW (na godz. 16:30) wynika, że w niedzielę 20 lutego alerty dotyczące silnego porywu wiatru wydane zostaną dla części regionów. Ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą obowiązywać w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, łódzkim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Na tym obszarze może wiać w porywach do 60-65 km/h.

Prognoza zagrożeń IMGW - od poniedziałku kolejne wichury

W poniedziałek żółte alerty dotyczące silnego wiatru mają zostać wydane dodatkowo w województwach lubelskim, mazowieckim oraz w części powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. Z map pogodowych można wyczytać, że 21 lutego będzie wiało w porywach do 80 km/h, a na wybrzeżu może wiać w porywach do 90-100 km/h.

We wtorek czekają nas umiarkowane i silne porywy wiatru. Najsilniej wiać może na wybrzeżu oraz w centralnych województwach - tutaj prędkość wiatru dochodzić będzie do 65 km/h. 22 lutego IMGW może wydać alerty dotyczące silnego wiatru dla województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Natomiast w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim mogą obowiązywać ostrzeżenia dotyczące gołoledzi.

W środę 23 lutego może nas czekać kolejny wietrzny dzień. Alerty dot. wiatru mogą być wydane w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, dolnośląskim i opolskim. Z map wynika, że po południu może wiać na tym obszarze w porywach do 75 km/h. Wiatr będzie słabnął w miarę przesuwania się w kierunku południowo-wschodniej części kraju.

