Lotnisko Chopina - trudne warunki, piloci muszą ponawiać lądowania. "Nie będą ryzykować życiem"

Na warszawskim lotnisku Chopina porywy wiatru sięgają 90 km/h, co utrudnia zarówno starty jak i lądowania samolotów. - Jeśli chodzi o naszą sytuację operacyjną na Lotnisku Chopina, w tej chwili mamy dwa loty przekierowane: lot 224 z Wiednia do Warszawy, został przekierowany do Katowic. I lot 534 z Budapesztu poleci do Koszyc - mówił TVN24 rzecznik portu Andrzej Klewiado.

Z dużymi utrudnieniami przy lądowaniu mierzył się m.in. pilot samolotu z Monachium. Gdy maszyna zbliżała się do pasa startowego, nastąpił gwałtowny podmuch wiatru.

- Za pierwszym podejściem pilot przeszedł na drugi krąg i za drugim razem udało mu się szczęśliwie wylądować - tłumaczy rzecznik. Jak podkreślił Klewiado - załogi są wyszkolone z takich manewrów, a ostateczną decyzję o starcie i lądowaniu zawsze podejmuje pilot. - [Załogi - red.] są tak wyszkolone, że na pewno nigdy nie będą ryzykować życiem pasażerów - podał.

IMGW wydało najwyższe alerty. Mogą tworzyć się trąby powietrzne

W sobotę całym kraju można spodziewać się porywów wiatru powyżej 100 kilometrów na godzinę. Obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. Na wybrzeżu wprowadzono trzeci - najwyższy - stopień zagrożenia. W pozostałej części kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia za wyjątkiem zachodnich województw. Tam sytuacja się poprawiało i obniżono ostrzeżenia do pierwszego - najniższego - poziomu. Wichurom mogą towarzyszyć burze, intensywne opady deszczu, krupa śnieżna, mogą tworzyć się również trąby powietrzne.