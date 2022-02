KRRiT przedłużyła koncesję dla TVN7. Sabatowski wyjaśnia, dlaczego zmienił zdanie

Decyzja KRRiT ws. koncesji dla TVN7 zapadła w piątek. Aktualna koncesja wygasała 25 lutego. Grupa TVN złożyła wniosek o jej przedłużenie 18 miesięcy temu.

Rzeczniczka KRRiT Teresa Brykczyńska przekazała w rozmowie z TVN24, że Rada przedłużyła koncesję na kolejne 10 lat. Rzeczniczka poinformowała, że za przedłużeniem koncesji zagłosował Andrzej Sabatowski. - Nadal ma uczucia mieszane - przekazała Brykczyńska. Przeciwny był Janusz Kawecki.

Andrzej Sabatowski w oświadczeniu przekazanym PAP napisał: "Konsultacje i rozmowy ostatniej doby, odnoszące się szczególnie do obecnych uwarunkowań międzynarodowych, spowodowały, mimo dużych zastrzeżeń prawnych, które wymagają niewątpliwie uporządkowania, że zmieniłem swoje stanowisko w sprawie nowej koncesji dla TVN7".

Koncesja dla TVN7 przedłużona. "Szkoda, że tak późno"

- Rada wykonała po prostu swój ustawowy i konstytucyjny obowiązek. Trochę dziwi, że ta decyzja musiała tak długo czekać. Ona jednoznacznie pokazuje, że nie było żadnych podstaw do tego, żeby nie przyznawać rekoncesji dla stacji TVN SA. To prosta konsekwencja obowiązującego w Polsce prawa i możemy dzisiaj czuć satysfakcję, szkoda, że stało się to tak późno i czekanie trochę zdestabilizowało rynek medialny - komentował w TVN24 Mikołaj Sowiński, pełnomocnik TVN Grupa Discovery.

Od początku lutego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji już trzy razy głosowała ws. wniosku o przedłużenie koncesji na nadawanie dla TVN7 na kolejnych 10 lat. Za każdym razem nie udawało się przyjąć uchwały. "Za" musi zagłosować czworo z pięciorga członków KRRiT.

Za przedłużeniem koncesji byli przewodniczący Witold Kołodziejski, wiceprzewodnicząca Teresa Bochwic oraz Elżbieta Więcławska-Sauk. Wcześniej przeciwko głosowali Andrzej Sabatowski i Janusz Kawecki. Ostatecznie Sabatowski przychylił się do wniosku o przedłużenie koncesji.

Sabatowskiego do KRRiT nominował prezydent. O sprawie głosowania nad koncesją tak pisał w piątek Jacek Gądek z Gazeta.pl: "W praktyce koncesja dla TVN7 wisi na jednym głosie Sabatowskiego. Dlaczego? Bo Kawecki zdania - jak słyszymy w PiS - nie zmieni. Sabatowski tymczasem jest obrotowy. Zmienił zdanie ws. koncesji dla TVN24, bo takie polecenie dostał z obozu rządzącego. O ile jednak sprawa koncesji dla telewizji informacyjnej TVN24 była bardzo głośna, to koncesja dla TVN7 nie przykuwa już takiej uwagi. Teraz jest zatem inaczej. Osoba z PiS: - Nikt się z nimi [członkami KRRiT - red.] nie kontaktuje. Oni nie mają instrukcji, czy są wobec nich jakieś oczekiwania. To jest dla nich źródło frustracji, bo nie wiedzą, czego by od nich chcieli prezydent i PiS, a sami nie chcieliby zaszkodzić swoją decyzją". Więcej w poniższym artykule:

