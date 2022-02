Zobacz wideo

Jacek Gądek: Polska 1939, Ukraina 2022?

Zdecydowanie nie. Jeśliby używać jakichś analogii, to do roku 2014, czyli do początku agresji Rosji na Ukrainę, a nie do 1939. Poza tym w Polsce wojna zaczęła się i skończyła, a wojna w Ukrainie (dlaczego piszemy "w Ukrainie", a nie "na Ukrainie", wyjaśniamy na końcu wywiadu) wybuchła w 2014 r. i trwa do dzisiaj.

Ukraińcy ciągle są na wojnie. Niedawno zebraliśmy w ramach akcji "Święta bez taty" pieniądze na podarunki dla czterech tysięcy dzieci, które są sierotami po żołnierzach poległych na froncie. W tamtym roku było ich mniej, a teraz jest ich już cztery tysiące. Po liczbie sierot widzimy, że wojna trwa, a ofiar przybywa - ojców, braci, synów.

149 tys. rosyjskich żołnierzy jest u granic Ukrainy. Wejdą, czy nie wejdą na tak masową skalę?

Być może to, co powiem, jest przejawem myślenia życzeniowego: nie chciałbym, żeby weszli - sądzę, że nie wejdą. Mam to przeświadczenie, bo widzę, że cały świat dostrzega, kto jest agresorem. W 2014 r. było to niejasne i propaganda rosyjska łatwo mogła rozmyć przekaz w światowych mediach. W tej chwili nie ma wątpliwości: Rosja dąży do wojny.

Sądzę, że łatwo nie wejdą także dlatego, że ukraińskie społeczeństwo i armia diametralnie różnią się od tych z 2014 r. Siła i postawa Ukraińców wobec Rosji jest inna niż osiem lat temu.

To już inny naród?

W sensie społecznym - tak, jest już inny. Rosjanie strzelają do Ukraińców od lat. Strzelają i zabijają. Ukraińcy mają świadomość, że to przez Putina. Ukraińcy wiedzą, że z zewnątrz nikt im nie pomoże, a jeśli zgodzą się na wejście rosyjskich wojsk na terytorium Ukrainy, to zgodzą się także na to, by ich domy płonęły. Na to, że ich rodziny będą mordowane. Wiemy, co Rosjanie robili na Donbasie - niszczyli wszystko, torturowali i zabijali ludzi. Rosyjska armia nie szanuje absolutnie żadnych reguł - żołnierze chcą się wyżyć i mają na to zgodę Kremla.

Jeśli spojrzeć na rosyjską propagandę, to Rosja chce przeciwdziałać rzekomemu ludobójstwu dokonującemu się w Ukrainie. A - to drugi człon tej propagandy - Zachód chce Rosję zniszczyć.

Przekaz Rosji jest w tym sensie spójny, że ma być uzasadnieniem dla początku agresji. Rosja żyje w systemie postprawdy - systemie generowania informacji, które mają się nijak do rzeczywistości.

Jakie ludobójstwo? To Rosjanie zabijali ludzi na terenach okupowanych. Jaka chęć zagrożenia Rosji? Rosja terytorialnie jest największym państwem na świecie i równocześnie jednym z najmniej zaludnionych. Rosjanie mają mnóstwo miejsca, by się rozwijać. Nikt o zdrowych zmysłach nie sądzi, że można Rosję podbić.

Czy w momencie kolejnej inwazji, jeśli ona stanie się faktem, znajdą się w społeczności ukraińskiej w Polsce i na Zachodzie ludzie, którzy wrócą i pójdą na front?

W razie inwazji będziemy mieć do czynienia z dwoma ruchami naraz. Znam ludzi, którzy już teraz wyjechali z Polski i wrócili do Ukrainy, by dołączyć do batalionów obrony terytorialnej. Niektórzy Ukraińcy wracają też z innych państw Europy, by być w gotowości do obrony. Jeśli dojdzie do inwazji, to będzie ich więcej.

A do Polski i ogólnie Europy trafi wielu uchodźców?

Inwazja Rosji, jeśli do niej dojdzie, może to spowodować i byłoby to naturalne. Jeżeli przyjmiemy fakt, że Rosja - ze 150 tysiącami żołnierzy - nie jest w stanie okupować całej Ukrainy, to ludzie będą przede wszystkim uciekać do tych części kraju, których Rosjanie nie zajęli. Z Donbasu i Krymu uciekło ponad półtora miliona osób i mieszkają teraz głównie w Ukrainie - tylko niewielka ich liczba wyjechała do innych państw. Exodus uchodźców do Polski jest mało prawdopodobny, ale i tak powinniśmy się na niego przygotowywać. Jeśli dojdzie do rosyjskiej inwazji, to na pewno pojawi się też grupa ludzi, dla których będzie to powód, by wjechać na Zachód.

Mówimy o wojnie Rosji z Ukrainą, a wydawać by się mogło, że Ukraińcy i Rosjanie to bratnie narody.

Rosjanie i Ukraińcy to dwa różne narody, które miały bardzo dużo wspólnych elementów tradycji i kultury. Ale są różne - to fakt wynikający z tysiącletniej historii. Wspólnota wynikała przede wszystkim z bliskości językowej i wspólnej religii prawosławnej.

Przez ponad 300 lat świadomość rosyjską budowano na próbie zawłaszczenia tradycji Rusi Kijowskiej, ale w taki sposób, który nie pozostawiał miejsca dla innych, w tym właściwych spadkobierców, którymi są przecież Ukraińcy. Budowa nowoczesnej tożsamości ukraińskiej sięga połowy XVIII wieku - wtedy już pojawiają się sygnały, że ten lud jest innym narodem, mimo tej samej religii i podobnego do rosyjskiego języka. Najistotniejsza dla budowania tożsamości ukraińskiej była tradycja kozacka - tradycja wolności. Dla Ukraińców ważne było uszanowanie ich praw. Tymczasem opowieść o prawie do wolności w ogóle nie istniała w tradycji rosyjskiej.

Zatem dziś Rosjanie jako społeczeństwo mogą przyklasnąć agresji na Ukrainę bądź być obojętni?

Jeśli spojrzeć na to, jak funkcjonuje rosyjskie społeczeństwo, to z przykrością trzeba powiedzieć: tak. Spójrzmy, co Rosjanie zrobili sami sobie. Jak zareagowali na rozprawę Putina z Aleksiejem Nawalnym i generalnie z opozycją? Rosjanie w swojej masie sami przystali na to, aby mieć takiego führera jak Putin u władzy jako prezydenta. Przyjęli imperialną ideologię, którą ich führer propaguje. Bez zgody Rosjan na mocarstwową, imperialną retorykę Putina ten ich führer nie mógłby wywoływać kolejnych wojen - także z Ukrainą.

Zgoda Rosjan na imperializm Rosji - wydaje mi się, że dla nas to powód do największej trwogi.

Bo?

Możemy się spodziewać, że kiedyś Putna już nie będzie.

A ma prawie 70 lat.

Tak, ale mocarstwowe myślenie w Rosjanach pozostanie i bez Putina u władzy. I to na bardzo długo. Próba demokratyzacji w Rosji nie była udana i bardzo długo jeszcze nie będzie się mogła udać.

Jeśli mówi pan o Putinie jako o führerze, to czyni pan nawiązanie do Hitlera i II wojny światowej.

Tak.

A jednocześnie nie chce pan zestawiać możliwej agresji Rosji na Ukrainę z rokiem 1939.

W 1939 r. Polska padła. Ukraina też będzie walczyć, ale nie padnie. Otoczenie międzynarodowe jest inne. Świat jednak już sobie uświadomił, że agresywna polityka Rosji jest problem, który zagraża całemu regionowi.

Putin mówi, że część wojsk rosyjskich jest wycofywanych. Przeczą temu zachodnie wywiady. Pan nie ma za grosz zaufania do komunikatów Kremla?

Putin nauczył już chyba wszystkich, że dawanie wiary choć jednemu słowu Rosji jest głupotą. Prawda w dyskursie rosyjskim absolutnie nie istnieje. W Rosji mówi się to, co jest ważne dla bieżącej potrzebny politycznej i nie ma to nic wspólnego z prawdą i faktami. Kiedyś była prawda radziecka - prawdą było to, co mówiła partia radziecka, a reszta była kłamstwem. Teraz definicja prawdy w Rosji jest podobna: prawdą jest to, co mówi Kreml i Putin. A Putin uzurpuje sobie prawo do wskazywania, kto jest faszystą, a kto jest dobry.

Siedliskiem zła dla Kremla jest Zachód, NATO i Unia Europejska. Tymczasem w sondażach wśród Ukraińców jest teraz rekordowe poparcie - 62, 68 proc. - dla wejścia Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej. Ukraina rwie się na Zachód, ale rosyjskie tanki powstrzymują to dążenie?

To wygląda na moment totalnego otrzeźwienia. W 1994 r. Ukraina podpisała Memorandum Budapesztańskie…

…a w nim to Rosja gwarantowała bezpieczeństwo Ukrainie, w zamian za co Kijów oddał broń nuklearną.

Bo jeszcze wierzyliśmy słowom Kremla. Sądziliśmy naiwnie, że ludzie życzą sobie dobrze i choć starają się dotrzymywać słowa. Okazało się, że na Zachodzie zasada pacta sunt servanda - gorzej lub lepiej - ale jednak jest w mocy. A dla Rosji? Dane słowo nie obowiązuje. W 2014 r., gdy jasne było, że Ukraina nie chce być z Rosją, ale z Zachodem, to Rosjanie zaatakowali, podpalili Donbas i zajęli Krym. Ukraińcy nie wierzą już w żadne deklaracji Kremla. Ukraińcy widzą, kto jest wiarygodny: NATO i Unia Europejska.

To, co dzieje się teraz, to lekcja. Nie stać nas na jej zmarnowanie. To lekcja przede wszystkim dla Europy. Jeśli naprawdę wszystkim w Europie zależy na pokoju i stabilizacji, to gwarancją tego jest jak najszybsze rozszerzenie NATO i UE o Ukrainę, Mołdawię i Gruzję. Maksymalnie też trzeba wspierać ruchy, które dają szansę na utrzymanie Białorusi jako samodzielnego państwa. Jeśli porzucimy te kraje w rosyjskiej strefie, to nawet jeśli unikniemy wojny teraz, to Kreml tę wojnę wywoła za dwa-trzy lata.

Ma pan przekonanie, że za słowami przywódców Niemiec czy USA stoi determinacja do działań, nawet kosztownych zwłaszcza dla Berlina, który chce uruchomić gazociąg Nord Stream 2?

Tej determinacji jeszcze nie ma. Tę determinację musimy wymusić.

Kiedyś Lenin mówił: kapitalistów powiesimy na sznurach, które od nich kupimy za ich własne pieniądze. Mamy do czynienia z Rosją, która strzela do nas z karabinów, które jej sami - Zachód - daliśmy do rąk. Jak? Choćby poprzez prowadzenie takich biznesów jak Nord Stream I i II. Niemiecka zasada, że zmiana dokonuje się przez handel, bankrutuje. Zachód powinien jasno powiedzieć Rosji: jeśli wywołujecie wojny, to kończymy z wami biznes.

Nie powinniśmy zapominać, że Rosja tak naprawdę nie ma alternatywy dla świata liberalnego. To na Zachodzie Rosjanie lokują swoje ukradzione pieniądze i wysyłają swoje dzieci na najlepsze uczelnie. Rosjanom trzeba grozić: jeśli chcecie budować imperium kosztem Ukrainy i innych państw, to koniec waszej obecności w naszym świecie. Koniec, czyli konfiskata miliardów, które Putin i jego ludzie ukradli. Koniec kształcenia ich dzieci na europejskich czy amerykańskich uczelniach. Nie może być tak, że rosyjska elita prowadzi wojny z Zachodem, a jednocześnie na tym Zachodzie lokuje przyszłość swoich pieniędzy i swoich dzieci.

***

"W Ukrainie" czy "na" Ukrainie?

Wolę "w Ukrainie", choć jeśli ktoś mówi "na Ukrainie", to nie jest to błąd, bo w kręgu polskiej kultury i w polskim języku jest to poprawne sformułowanie. Wolę jednak "w Ukrainie".

Pan i społeczność ukraińska bardziej jesteście przywiązani do formy "w Ukrainie"?

Tak - wolimy "w Ukrainie". Uświadamiamy sobie, że dawna forma "na Ukrainie" brzmi jakbyśmy mówili "na Kaszubach" czy "na Warmii", a przecież rzeczywistość jest inna: Ukraina jest niepodległym państwem, a nie regionem. Skoro wolimy mówić "w Polsce" czy "w Niemczech", to także "w Ukrainie".