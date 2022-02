Alert RCB. Wichury w całej Polsce. Intensywny deszcz na północy. "Błotna masakra"

Zobacz wideo Kto odpowiada za ekstremalne zjawiska pogodowe?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed bardzo silnym wiatrem w piątek 18 i w sobotę 19 lutego. Informacja została rozesłana SMS-em do odbiorców w całej Polsce.

Silny wiatr. RCB przypomina zasady bezpieczeństwa

RCB apeluje o pozostanie w domach i ostrzega, że niebezpieczna pogoda może spowodować trudne warunki na drogach i przerwy w dostawie prądu. Centrum przypomina również o tym, by:

usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr;

przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami;

zamknąć okna i drzwi;

nie zatrzymywać się pod drzewami;

zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz;

przygotować oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne;

uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze: ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie: przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Prognozę zagrożeń związaną z piątkowo-sobotnimi wichurami wydał także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej:

Niż Eunice, który w nocy z piątku na sobotę wkroczy do Polski, przyniesie nie tylko wichury. Synoptycy zapowiadają intensywne opady deszczu, mimo że luty jest z reguły najbardziej suchym miesiącem roku.

"Tegoroczny luty zapisze się mokro, a w północnej połowie kraju wyjątkowo wilgotno, ponieważ do końca tygodnia spadnie tam tyle deszczu, ile normalnie powinno przez cały miesiąc, a nawet jeszcze więcej" czytamy na twojapogoda.pl. Serwis ostrzega przed prawdziwą "błotną masakrą" - prognozowane tygodniowe sumy opadów w całym kraju mogą bowiem sięgnąć 30-40 mm, a lokalnie nawet 50 mm.

Najmocniej ma padać w weekend, w pasie od Pomorza przez Warmię i Mazury po Podlasie. Podczas burz z silnym wiatrem w ciągu godziny ma spaść 5-10 mm deszczu, co może doprowadzić do podtopień dróg i budynków. "Już teraz sytuacja jest poważna, ponieważ odmarzająca gleba i częste opady doprowadziły do pojawienia się błota, głównie na leśnych i polnych drogach." - podkreśla twojapogoda.pl.