Pogoda na dziś - sobota 19 lutego. Alerty IMGW przed wiatrem w całej Polsce. Będzie niebezpiecznie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla wielu rejonów prognozę zagrożeń pogodowych. Według zapowiedzi ma to być ostatni dzień porywistych i silnych wiatrów, które mogą osiągać od 45 km/h do nawet 125 km/h w pasach nadmorskich. W całym kraju będą przeważać opady deszczu, a lokalnie mogą być one połączone ze śniegiem.

Pogoda na dziś - sobota 19 lutego. Termometry wskażą do 8 stopni Celsjusza

Najzimniej będzie w Zakopanem, gdzie na termometrach zobaczymy maksymalnie do 3 stopni, a także w Suwałkach i Łodzi (4 stopnie). Nieznacznie cieplej, bo jedynie o 1 stopień więcej będzie w Gdańsku, Białymstoku, Poznaniu, Toruniu, Zielonej Górze czy Jeleniej Górze.

W Koszalinie, Olsztynie, Warszawie i Lublinie temperatura wyniesie do 6 stopni. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców Szczecina, Krakowa i Rzeszowa (7 stopni) oraz Opola i Wrocławia (8 stopni).

Pogoda na dziś - 19 lutego Fot. Gazeta.pl

Pogoda na dziś - sobotę 19 lutego. Prognoza zagrożeń IMGW przed wiatrem

W całym kraju będą przeważały zachmurzenia z niewielkimi przejaśnieniami. W ciągu dnia przeważać będą opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Możliwe są także burze. Z uwagi na porywiste wiatry dzień zapowiada się groźnie. IMGW wydał trzeci stopień zagrożenia meteorologicznego dla: południowej części woj. pomorskiego oraz powiatu elbląskiego i braniewskiego w woj. warmińsko-mazurskim.

Drugi stopień zagrożenia został ogłoszony dla: woj. zachodniopomorskiego, południowej części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, pozostałej części warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Na pozostałych obszarach obowiązuje stopień pierwszy.

Wiatr osiągnie od 45 do 60 km/h, a w porywach nawet do 100 km/h. Największego wiatru można się spodziewać w pasie nadmorskim - do 125 km/h.

