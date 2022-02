Polska dostała się w zasięg bardzo aktywnego układu niskiego ciśnienia o imieniu Dudley. Mimo że się odsunął, w weekend wietrzna aura nie ustanie. Na zachód od Irlandii tworzy się kolejny, bardzo aktywny niż, który przejdzie przez kraj. - Będzie on szczególnie niebezpieczny w sobotę [red.: 19.02], gdy będziemy mogli się spodziewać porywów wiatru nawet do 120 kilometrów na godzinę - powiedział ekspert IMGW Grzegorz Walijewski w programie "Newsroom" WP.

Pogoda na dziś - piątek 18 lutego. Kolejny dzień z silnym wiatrem i burzami

Pogoda. Kolejny niebezpieczny niż. "Sytuacja uspokoi się dopiero w niedzielę"

W nocy z piątku na sobotę (18/19.02) nad Bałtyk nadciągnie głęboki niż, a razem z nim bardzo porywisty wiatr. W województwach pomorskim i zachodniopomorskim może on osiągnąć do 100 km/h, a na wybrzeżu do nawet 120 km/h. W centrum i na południu kraju zapowiadane są porywy do 70 km/h, a w nocy w południowych, centralnych i wschodnich regionach do 100 km/h.

- Sytuacja się uspokoi tak naprawdę dopiero w niedzielę - zapowiedział Grzegorz Walijewski. - Jeżeli chodzi o temperaturę, to i w dzień, i w nocy będą wartości dodatnie, z czego na zachodzie kraju zobaczymy nawet 12 stopni, gdy na wschodzie pomiędzy 4, a 6. Ochłodzenie przyjdzie dopiero w niedzielę, ale temperatura raczej nie spadnie poniżej zera - zapowiedział.

"To, co dzieje, to jest część zmian klimatycznych"

Na temat sytuacji meteorologicznej ostatnich dni wypowiedział się też prezenter pogody i klimatolog Tomasz Wasilewski w TVN24. - To, co dzieje się z zimą w tym sezonie, to jest część tego co nazywamy zmianami klimatycznymi - tłumaczył Wasilewski i dodał, że woda w Oceanie Atlantyckim jest nietypowo, jak na tę porę roku, ciepła. W związku z tym tworzą się bardziej aktywne i liczne fronty. - Pogoda wygląda zupełnie nietypowo. Ta zima jest nietypowa i do końca lutego nie widać w prognozie w Polsce ani jednego dnia z mrozem - powiedział.

Wichury w Polsce. Awaria prądu u niemal 250 tys. odbiorców. Raport