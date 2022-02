Wichury w Polsce. Awaria prądu u prawie ćwierć mln odbiorców. Raport z województw

W czasie wichury w Międzyrzeczu w województwie lubuskim zginął mężczyzna, na którego samochód przewróciło się drzewo. Rano wyrwane z korzeniami drzewo przygniotło samochód, którym jechał 65-letni mężczyzna. Do południa lubuscy strażacy przeszło 750 razy interweniowali w związku z wichurami. Uszkodzonych zostało ponad 35 budynków. Wiatr łamał drzewa, niszczył dachy budynków i zrywał linie energetyczne. Jakie zniszczenia odnotowano w innych regionach?

REKLAMA

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

Skutki wichur w Polsce. Z powodu silnego wiatru zginęły trzy osoby

Kolejne ofiary śmiertelne wichur w Polsce dotyczą województwa małopolskiego. Po przewróceniu się dźwigu w Krakowie dwie osoby nie żyją, a dwie są ranne. Ofiary śmiertelne i poszkodowani to pracownicy budowy, na której doszło do katastrofy. 30-metrową konstrukcję przewrócił silny wiatr. Pracownicy, którzy zginęli, byli w wieku 23 i 64 lat. Ze wstępnych ustaleń wynika, że operator dźwigu opuścił kabinę przed katastrofą. W czasie wypadku dźwig nie pracował z powodu wiatru. Wojewoda małopolski w trybie pilnym zlecił inspekcji nadzoru budowlanego kontrole dźwigów i żurawi w całym regionie. Kontrolerzy mają sprawdzić zabezpieczenie konstrukcji w związku z prognozowanymi silnymi podmuchami wiatru.

Kraków. Trąba powietrzna może odpowiadać za upadek dźwigu [NOWE WIDEO]

W województwie zachodniopomorskim strażacy i drogowcy interweniowali przy powalonych drzewach. W Kaliszu Pomorskim droga krajowa nr 10 była zablokowana do 5 rano. Drzewa blokowały przejazdy również w Grabowie, Nałęczu, Krzepnicy czy Pszczelniku. Wiatr spowodował odcięcie prądu u części mieszkańców Świnoujścia. Na morzu 5 do 6 w skali Beauforta. Strażacy odnotowali 250 interwencji. Ponad 17 tysięcy gospodarstw nie miało prądu. Najwięcej problemów było w Chojnie. W samym Szczecinie bez prądu pozostawało 212 odbiorców.

Silny wiatr wiejący w województwie podkarpackim uszkodził siedem odcinków linii energetycznych średniego napięcia. Wyłączonych było 150 stacji transformatorowych. W sumie bez prądu było około 4 tysięcy odbiorców. Najwięcej awarii odnotowano na południu regionu w powiatach bieszczadzkim, sanockim i leskim. Tam około 2800 gospodarstw było pozbawionych energii elektrycznej. Po kilkuset odbiorców nie miało prądu także w powiatach kolbuszowskim i tarnobrzeskim. 18 interwencji odnotowali od północy podkarpaccy strażacy. Najwięcej w powiatach leskim krośnieńskim i łańcuckim. To przede wszystkim usuwanie połamanych drzew i konarów.

W województwie pomorskim było 30 strażackich interwencji. To głównie uszkodzone drzewa, zerwane reklamy i opierzenia budynków. Najwięcej - 5 w powiecie kartuskim: między innymi w Zgorzałem, Leźnie i Łączynie. 5 także w bytowskim. Po 3 w kościerskim, człuchowskim i chojnickim. Nikt nie został poszkodowany.

Na kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1, tuż za Toruniem, między Turznem a Lisewem prawdopodobnie silny wiatr spowodował przewrócenie busa. Jedna osoba została ranna. Droga była zablokowana. Bez prądu były tylko nieliczne miejscowości. Energetycy mówili o 54 wyłączonych stacjach średniego napięcia i 1333 odbiorcach. Wśród nich okolice Sztumu, Lignowy Szlacheckie, Dziemiany, Lipusz, Łubiana. Także okolice Prokowa na Kaszubach. Między Słupskiem a Bytowem Dębnica Kaszubska, Borzytuchom i Lipnica.

Przeczytaj więcej informacji z Polski na stronie głównej Gazeta.pl.

Kiedy ustanie wiatr? "Nawet silniejsza wichura dotrze do Polski w sobotę"

Prawie 90 interwencji strażaków w województwie lubelskim. Na kierującą osobówką nagle runęło drzewo

W województwie lubelskim ponad 2300 gospodarstw domowych było bez prądu. Dotyczyło to głównie gmin: Konopnica, Jastków oraz Garbów. Były też 24 interwencje związane z połamanymi gałęziami i powalonymi na drogi drzewami. Do najpoważniejszego wypadku doszło w Tomaszowicach Kolonii w powiecie lubelskim, gdzie drzewo runęło na jadący samochód. Ranna została kierująca autem kobieta. - Nic poważnego jej się nie stało - informują dyżurni strażacy. W Lubelskiem strażacy interweniowali do tej pory w związku z silnym wiatrem prawie 90 razy. Najwięcej interwencji - 63 - dotyczyło połamanych konarów i powalonych na drogi drzew. W 15-stu przypadkach doszło do uszkodzenia dachów na budynkach, a w 4-ech do zerwania linii energetycznych. Dwukrotnie strażacy wyjeżdżali do podtopień. Najwięcej zdarzeń strażacy odnotowali w powiatach: lubelskim, puławskim i świdnickim.

2847 odbiorców nie miało prądu w województwie śląskim. Najwięcej, bo 848 odbiorców nie miało zasilania w Bielsku-Białej i Gierałtowicach w powiecie gliwickim, gdzie dostaw energii nie ma 676 klientów. W związku z silnym wiatrem strażacy wyjeżdżali nieco ponad 20 razy, głównie usuwali powalone drzewa i konary.

Trudna sytuacja w Wielkopolsce. Powyrywane drzewa i zniszczone budynki mieszkalne

Najwięcej szkód odnotowano w województwie wielkopolskim. Straż pożarna ponad 1700 razy interweniowała od rana w związku z wichurami. W Ostrowie Wielkopolskim został ranny mężczyzna, na którego przewróciło się drzewo. Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński zapowiedział pomoc dla mieszkańców gminy Dobrzyca, nad którą przeszła trąba powietrzna.

Dobrzyca. Trąba powietrzna w 5 min. zniszczyła 50 domów i położyła las [ZDJĘCIA]

Wojewoda, który odwiedził Dobrzycę, powiedział, że żywioł zniszczył ponad 50 budynków. Zostały zerwane dachy i naruszone konstrukcje budynków mieszkalnych. Mimo niesprzyjającej aury trwają prace porządkowe. Jak powiedział, uczestniczyło w nich około stu strażaków z powiatu pleszewskiego. Michał Zieliński poinformował, że rozpatrzono już pozytywnie pierwsze wnioski o pomoc, które napłynęły od poszkodowanych. - Jest to pomoc doraźna - sześć tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby - powiedział wojewoda i dodał, że mieszkańcy mogą składać kolejne wnioski. W sumie poszkodowani mogą składać wnioski o pomoc w wysokości do 200 tysięcy złotych na odbudowę i remonty domów lub mieszkań.

Najnowszy bilans silnego wiatru w województwie mazowieckim, to 53 tysięcy gospodarstw bez prądu, 1300 interwencji strażaków i 270 zerwanych dachów. Wstrzymany był ruch pociągów na trasie Warszawa Wschodnia - Warszawa Wawer. Przed 15:00 pod wpływem silnego wiatru drzewo przechyliło się nad sieć trakcyjną. Nie kursowały pociągi Kolei Mazowieckich linii R7 i Szybkiej Kolei Miejskiej S1. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów w lokalnych autobusach. Kilka tysięcy drzew wiatr uszkodził także w miejskich lasach w Warszawie - dotyczy to przede wszystkim Lasu Kabackiego i Bemowa. Służby apelują, by nie wchodzić teraz do tych terenów zielonych, jest to bardzo niebezpieczne.

Dla całego kraju do rana obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W sobotę prognozowane są kolejne wichury.