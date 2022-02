Pogoda na dziś - piątek 18 lutego. Kolejny dzień z silnym wiatrem i burzami

Z zapowiedzi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w piątek w całym kraju utrzyma się silny, porywisty wiatr. Na północy i zachodzie może on osiągać do 85 kilometrów na godzinę, natomiast nad morzem - nawet do 100 km/h. Zachmurzenie będzie duże, ale niewykluczone są większe przejaśnienia.

Pogoda na dziś - piątek 18 lutego. Na termometrach do 10 stopni Celsjusza

W piątek 18 lutego najzimniej będzie w Suwałkach, gdzie na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 stopnie Celsjusza. O jeden stopień cieplej (4 st. C) w Białymstoku, Lublinie i Olsztynie, natomiast 5 stopni w Rzeszowie.

6 stopni na termometrach zobaczą mieszkańcy Kielc, Łodzi i Warszawy, 7 st. w Gdańsku, a 8 stopni w Katowicach, Koszalinie i Krakowie. 9 stopni w Bydgoszczy i Poznaniu. Najcieplej w Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Pogoda na dziś - piątek 18 lutego. Temperatura powietrza Fot.: Gazeta.pl.

Pogoda na dziś - piątek 18 lutego. IMGW prognozuje kolejne burze i ostrzega przed wiatrem

Prognozuje się wystąpienie przelotnych opadów, głównie deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Lokalnie znów mogą wystąpić też burze. Z uwagi na silny wiatr temperatura odczuwalna będzie zdecydowanie niższa. W piątek nad ranem w krańcowych powiatach woj. podkarpackiego mogą pojawić się oblodzenia, dlatego kierowcy powinni zachować ostrożność na drogach.

Dodatkowe zagrożenie stanowić będzie też wiatr, który da się we znaki niemal w całym kraju. W woj. zachodniopomorskim prawdopodobnie wydane zostaną ostrzeżenia meteorologiczne trzeciego stopnia przed silnym wiatrem. W woj.: lubuskim, wielkopolskim i łódzkim planuje się wydane alertów drugiego stopnia. W pozostałej części kraju (poza Warmią i Mazurami oraz Podlasiem) planowane są alerty pierwszego stopnia.

"Początkowo niekorzystne warunki biometeorologiczne w Polsce w ciągu dnia osłabną do obojętnych (z wyjątkiem wybrzeża), jednak po południu od zachodu ponownie zaczną pogarszać się do niekorzystnych" - podaje biometeo.imgw.pl.