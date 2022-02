Pogoda. To nie koniec wichur w Polsce. Żółte, pomarańczowe i czerwone alerty IMGW przed wiatrem

Za trudne warunki pogodowe w Polsce odpowiada niż Dudley, który w czwartek przesuwa się na wschód kraju. Odczuwalny będzie silny, porywisty wiatr z zachodu. Porywy mogą osiągać do 120 kilometrów na godzinę.

REKLAMA

Zobacz wideo Co można zrobić, żeby obniżyć rachunki za ogrzewanie? Pytamy eksperta Polskiego Alarmu Smogowego

Pogoda. Alerty IMGW przed silnym wiatrem do 120 km/h

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał szereg ostrzeżeń meteorologicznych przed silnym wiatrem na czwartek. Ostrzeżenia pierwszego stopnia (żółte) wydane zostały dla województw:

podlaskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego.

Instytut prognozuje wystąpienie w tych regionach silnego wiatru, którego średnia prędkość osiągnie od 30 do 40 kilometrów na godzinę w porywach do 90 km/h. Miejscami mogą wystąpić burze. Instytut wydał też alerty drugiego stopnia (pomarańczowe) dla województw:

Gdzie jest burza? Zniszczenia osiągnęły intensywność co najmniej F2 w skali Fujity

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

kujawsko-pomorskiego,

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

wielkopolskiego (wschodnie powiaty),

podkarpackiego,

małopolskiego,

śląskiego,

opolskiego.

Prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 do 45 kilometrów na godzinę w porywach do 100 km/h, lokalnie nawet do 115. W regionach tych mogą wystąpić burze.

Więcej informacji na temat prognozy pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Ponadto na zachodzie IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne trzeciego stopnia. Obejmują one województwa:

zachodniopomorskie,

wielkopolskie,

lubuskie,

dolnośląskie.

Instytut prognozuje wystąpienie silnego wiatru o prędkości od 40 do 50 kilometrów na godzinę w porywach do 120 km//h. Możliwe burze. Alerty pozostaną ważne co najmniej do godzin wieczornych, w niektórych regionach wygasną dopiero w nocy z czwartku na piątek.

Trąby powietrzne w Pleszewie i Smaszkowie. "Jakby przeszedł tu armagedon"

Pogoda. Kolejne dni również pod znakiem silnego wiatru

Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że zarówno w piątek, jak i sobotę również będziemy zmagać się z bardzo silnym wiatrem. Niewykluczone, że w sobotę zjawiska pogodowe mogą być intensywniejsze niż w czwartek.

"Wietrzna pogoda towarzyszyć nam będzie aż do soboty, kiedy to nad Bałtykiem przemieszczał się będzie kolejny, płytki ośrodek niżowy" - podaje IMGW na swojej stronie internetowej. Najsilniejszy wiatr w sobotę prognozuje się nad morzem. W centrum i na południu porywy również mogą być jednak silne - do 110 kilometrów na godzinę.