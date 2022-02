Pogoda. Gdzie jest burza? Nocne zniszczenia wskazują na kategorię intensywności F2 w skali Fujity

Niż Dudley, który nocą ze środy na czwartek zaczął wkraczać do Polski, przyniósł załamanie pogody - wichury oraz intensywne opady deszczu ze śniegiem. Z kraju docierają informacje o dużych zniszczeniach. W Tatrach zeszły dwie lawiny.

Gdzie jest burza? Grzmi i pada w wielu regionach Polski

Obecnie burze występują w:

województwie warmińsko-mazurskim - w pobliżu takich miast jak Elbląg, Pieniężno, Stary Cieszyn,

województwie śląskim - w pobliżu takich miast jak Bielsko-Biała, Jastrzębie Zdrój, Szczyrk

województwie małopolskim - w pobliżu takich miast jak Myślenice, Bochnia, Kraków

Burze zmierzają już w kierunku Kielc i Warszawy. Jak zapowiadają synoptycy, mogą towarzyszyć im porywy wiatru powyżej 100 kilometrów na godzinę.

Pogoda. Groźne zjawiska w całej Polsce i interwencje straży pożarnej

Podczas ostatniej nocy sytuacja pogodowa w wielu regionach była bardzo trudna. "Prawdopodobnie mieliśmy do czynienia przynajmniej z kilkoma trąbami powietrznymi o dość dużej sile. Wstępna ocena zniszczeń wskazuje na co najmniej kategorię intensywności F2 w skali Fujity. Oznacza to, że szkody powstałe w wyniku przejścia tych zjawisk są bardzo duże i rzadko obserwowane na obszarze naszego kraju" - napisali na Facebooku Polscy Łowcy Burz.

Silne wichury. Jest pierwsza ofiara śmiertelna. 324 tys. domów bez prądu

Profesjonalny szkocki meteorolog również opublikował na Twitterze wpis dotyczący pogody. "To dopiero początek wyjątkowego epizodu wietrznego" - ostrzega meteorolog Scott Duncan na Twitterze.

Jak podaje IAR, straż pożarna w nocy ze środy na czwartek otrzymała wiele zgłoszeń. Od północy do godziny 6 rano została wezwana ponad 1400 razy. Najbardziej dotknięty skutkami wiatru jest zachód kraju. W województwie wielkopolskim odnotowano 550 zgłoszeń, w zachodniopomorskim 240, w lubuskim około 200, a w województwie dolnośląskim ponad 150 interwencji.

Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że wiatr niszczy dachy i przewraca drzewa. Zrywa też linie energetyczne. Do tej pory odnotowano około 160 uszkodzeń dachów, w tym około 50 zerwanych. Zwraca również uwagę, że bezustannie napływają nowe zgłoszenia. Ostrzega też, że w czwartek również będzie niebezpiecznie. Prędkość wiatru może przekraczać 100 kilometrów na godzinę na zachodzie kraju. W centrum porywy będą dochodzić do 90 kilometrów na godzinę - informuje IAR.