Poranny czwartkowy samolot z Krakowa do Warszawy z powodu bardzo silnych porywów wiatru musiał wylądować w Budapeszcie. I nie była to jedyna taka sytuacja dzisiaj. W środę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało wiadomości z ostrzeżeniami do mieszkańców całej Polski przed wiatrem, który może osiągać prędkość nawet 120 km/h.

