Tylko od północy do godziny 6 rano strażaków do usuwania skutków silnego wiatru wzywano 1407 razy - poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski w TVN24. - Najtrudniejsza sytuacja jest na zachodzie kraju. W województwie wielkopolskim odnotowano 550 zgłoszeń, w zachodniopomorskim 240, w lubuskim około 200, a w województwie dolnośląskim ponad 150 interwencji - przekazał w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową. Epoznan.pl podał, że do godz. 7 w Wielkopolsce zgłoszeń było już 793.

Pogoda. Wichury w Polsce i silny wiatr. Liczne zniszczenia w zachodniej części Polski

W związku z wichurą w woj. zachodniopomorskim straż pożarna interweniowała 250 razy. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z pow. gryfińskiego i choszczeńskiego. Są utrudnienia na trasie kolejowej Chojna-Gryfino, na torach leży drzewo - napisała dziennikarka RMF FM Aneta Łuczkowska na Twitterze.

"W wyniku wichury mocno ucierpiała gmina Dobrzyca. Jak informują strażacy - tylko tam wiatr uszkodził poważnie 30 dachów" - przekazał dziennikarz stacji, Paweł Pyclik. Dodał, że w Dobrzycy z jednego z domów, gdzie zerwany został dach i zawaliła się ściana, trzeba było ewakuować starszą kobietę.

Rozgłośnia przekazała, że w woj. łódzkim wiatr przewrócił co najmniej sześć samochodów ciężarowych.

Natomiast Tatrzański Park Narodowy podał, że w okolicach Doliny Roztoki zeszły trzy lawiny. "Krajobraz Doliny Roztoki po zejściu 3 lawin w okresie zamknięcia tego rejonu dla ruchu turystycznego. Szlaki udrożnione, otwarte, ale trzeba zachować ostrożność, zaraz przy szlaku leżą zakopane w śniegu kamienie, połamane gałęzie i drzewa" - czytamy w komunikacie.

Niż Dudley. RCB: 324 tys. domów bez prądu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że w ponad 324 tys. domów w Polsce nie ma prądu. Zgodnie ze stanem na godz. 6, nie było doniesień o osobach rannych i ofiarach. Po godz. 8 natomiast rzecznik Straży Pożarnej Karol Kierzkowski przekazał w TVN informacje o pierwszej ofierze śmiertelnej w województwie lubuskim - w wyniku silnego wiatru na samochód osobowy spadło drzewo. RCB apeluje o pozostanie w domach.