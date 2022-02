Nowa misja Ordo Iuris. Fundacja zachęca do zgłaszania przypadków zniesławienia Jana Pawła II

Ordo Iuris twierdzi, że Jan Paweł II i kard. Stefan Wyszyński "potrzebują obrońców". "Dlatego z Państwa pomocą uruchomiliśmy specjalny zespół interwencji procesowej, który zajmować się będzie właśnie sprawami zniesławiania oraz szerzenia nienawiści wobec Papieża-Polaka oraz Prymasa Tysiąclecia" - poinformowała fundacja. Instytut zaapelował "o pomoc w uchwyceniu każdego przypadku" zniesławienia duchownych.

Ordo Iuris ruszyło ze zbieraniem donosów ws. zniesławienia Jana Pawła II

"Murem za Wielkimi Polakami" - to hasło Ordo Iuris, które ma zachęcać Polaków do zgłaszania przypadków zniesławienia św. Jana Pawła II oraz kard. Stefana Wyszyńskiego. Aby ułatwić składanie donosów, fundacja uruchomiła specjalną stronę internetową.

"Ostatnie lata obfitują w obrzydliwe ataki na dwóch duchowych ojców polskiej niepodległości i wolności. Św. Jan Paweł II oraz Kard. Stefan Wyszyński poświęcili życie dla Ojczyzny oraz wspólnoty chrześcijańskiej, jaką jest Kościół Powszechny. Za Ich zasługi na rzecz polskiej wolności, demokracji oraz niepodległości jesteśmy im winni szacunek i wdzięczność. Niestety coraz częściej dochodzi do pomówień na Ich temat oraz do niszczenia miejsc pamięci, poświęconym tym wybitnym synom polskiej ziemi" - czytamy na stronie muremzawielkimipolakami.pl.

Dlaczego trzeba chronić dobrego imienia Jana Pawła II?

Jeśli ktoś przypadkiem znajdzie się na stronie i nie będzie widział "dlaczego trzeba chronić dobrego imienia św. Jana Pawła II oraz kard. Stefana Wyszyńskiego" Ordo Iuris spieszy z wyjaśnieniem. "Wskutek rozlewających się na temat powiązania Papieża-Polaka fake newsów lewicowi aktywiści próbowali wywrzeć presję na samorządach, między innymi Poznania, Łodzi, Wrocławia, Gdańska i Warszawy, zmiany nazw alei oraz placów, którym patronuje św. Jan Paweł II, a także pozbawić go honorowego obywatelstwa miasta" - przekazał instytut.

"Masz informacje na temat naruszenia dobrego imienia wielkich Polaków? Zgłoś zniesławienie" - czytamy na stronie. Aby to zrobić, należy podać: imię, nazwisko, adres mailowy i wybrać naruszenia, które podzielono na trzy rodzaje: kłamstwa/oczernianie, znieważanie/ośmieszanie lub uszkodzenie/zbezczeszczenie miejsc pamięci. Dodatkowo znajduje się miejsce na informację, gdzie doszło do naruszania, tu również mamy do wyboru trzy możliwości: media, media społecznościowe lub instytucje publiczne/samorządowe. Następnie do donosu należy dodać sposób udokumentowania incydentu np. artykuł, film, zdjęcie).

