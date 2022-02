Lubelskie krowy na gigancie. Żyją w lesie. Właściciel wciąż szuka sposobu jak je odłowić

Na terenie Nadleśnictwa Mircze znajdującego się we wschodniej części województwa lubelskiego doszło do niecodziennej sytuacji, pięć krów od kilku dni przebywa w mirczańskich lasach. Zawiadomienie w sprawie wolno żyjącego stada krów otrzymali miejscowi strażnicy leśni.

Pięć krów zamieszkało na skraju lasu w województwie lubelskim

- Postanowiliśmy zweryfikować jego prawdziwość i faktycznie, po kilkudniowych obserwacjach ustaliliśmy, że, ku naszemu zdumieniu, na skraju obszaru leśnego przebywa pięć krów. Okoliczne pola stanowiły dla tych zwierząt miejsce żerowania, natomiast pod okapem drzewostanu znajdowały one spokojne schronienie - przekazał strażnik leśny w Nadleśnictwie Mircze, Jerzy Mączka.

Straż Leśna odnalazła "tajemniczą" zagrodę na gruntach Lasów Państwowych, która w lesie pojawiła się bez wiedzy leśników. Postawiła ją osoba, odpowiedzialna za krowy. Prowizoryczna zagroda miała ułatwić złapanie zwierząt niestety, zamiast pomóc, wyrządziła szkody na jednej z upraw.

Krowy próbowano schwytać kilka razy. W akcji uczestniczyło około 30 osób

Zwierzęta pochodzą z hodowli krów francuskiej rasy Limousine, która jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej hodowanych na świecie. "Zwierzęta przebywają w stanie półdzikim, co wzmaga ich czujność względem człowieka i utrudnia skuteczne wyłapanie. Kilkukrotne próby odłowu zwierząt nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, pomimo że uczestniczyło w nich ok. 30 osób" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie. - Krowy nadal przebywają na wolności, zaś ich właściciele szukają sposobu na pomyślne dla wszystkich rozwiązanie tej sprawy - wyjaśnił komendant Posterunku Straży Leśnej, Wojciech Masłosz.

Inspektor Straży Leśnej RDLP w Lublinie, Marek Dziaduszyński zauważył, że do zderzania doszło przez niewłaściwy nadzór, jakim zostały objęte krowy. - Co w konsekwencji doprowadziło do ich samowolnej ucieczki i przebywania na terenie Lasów Państwowych - podkreśla inspektor. I dodaje, że "w porozumieniu z policją, strażnikom leśnym udało się ustalić osobę sprawującą nadzór nad zbiegłymi krowami hodowlanymi, która została ukarana mandatem karnym".

