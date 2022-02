Sosnowiec. 39-latek zmarł po dziewięciu godzinach na izbie przyjęć. Zapadł wyrok ws. lekarza

Zobacz wideo Sosnowiec: Włamał się do samochodu. Nagrała go kamera zamontowana w aucie

W marcu 2019 roku w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu zmarł pacjent z zatorem w nodze. Mimo pilnego skierowania od lekarza rodzinnego mężczyzna dziewięć godzin spędził na izbie przyjęć. Jak podaje Radio Katowice, Sąd Rejonowy w Sosnowcu wydał właśnie wyrok w sprawie lekarza, który wówczas odpowiadał za bezpieczeństwo pacjentów.

Sosnowiec. Jest wyrok ws. 39-latka, który zmarł na izbie przyjęć

Jak czytamy, sąd skazał lekarza odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pacjentów Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego w Sosnowcu na pół roku więzienia w zawieszeniu na rok oraz zakazał mu wykonywania zawodu przez rok. Dodatkowo oskarżony został zobowiązany do zapłaty 10 tys. zł na rzecz oskarżycieli posiłkowych z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Jak podaje stacja, sąd uznał, że "lekarz, mając świadomość ciążącego na nim obowiązku opieki nad pacjentem znajdującym się w stanie bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia, zwiększył stopień tego zagrożenia z uwagi na świadome zaniechanie samodzielnego, niezwłocznego wdrożenia należnych procedur diagnostycznych i leczniczych, czym nieumyślnie spowodował śmierć mężczyzny". Wyrok nie jest prawomocny.

Śląska Izba Lekarska bada sprawę śmierci 39-latka na SOR w Sosnowcu

Sosnowiec. Mężczyzna spędził dziewięć godzin na izbie przyjęć. Rodzina opisała sprawę na Facebooku

O sprawie pana Krzysztofa pisaliśmy kilkukrotnie. Jego historię przedstawiła na Facebooku pani Anna, szwagierka mężczyzny. "Krzysztof został odwieziony na izbę przyjęć przez mojego męża w poniedziałek rano. Z opuchniętą i siną nogą od kolana w dół wszedł na izbę o własnych siłach około 10:30. Został tam skierowany w trybie pilnym przez lekarza rodzinnego. Na skierowaniu było napisane, że problemem puchnięcia są naczynia. Wszystko wskazywało na zator, stan zagrażający życiu. Mimo to dostał kolor zielony z oczekiwaniem powyżej czterech godzin" - pisała kobieta. 39-latek na pomoc czekał jednak znacznie dłużej, bo aż około dziewięciu godzin.

Jak informowaliśmy, prokuraturę o sprawie poinformował sam szpital. "Obiecuję, że zrobimy wszystko, by wyjaśnić w sposób jednoznaczny przyczyny śmierci. Dowodem naszej dobrej woli niech będzie fakt, iż to my zgłosiliśmy prokuraturze konieczność wykonania prokuratorskiej sekcji zwłok" - pisał w oświadczeniu prezes zarządu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Dariusz Skłodowski.

Do sprawy odnosił się także ówczesny wiceminister zdrowia Zbigniew Król, który zapoznał się dokumentami sprawy oraz rozmawiał z dyrekcją placówki. - Nieprawdą jest, że przez dziewięć godzin nie działo się nic - przekonywał na antenie Radia Katowice. Sama placówka opublikowała natomiast pełną listę badań przeprowadzonych pacjentowi.

