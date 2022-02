Czy będzie wojna w Polsce? Generałowie radzą, żeby się nie bać

Podstawowa przewaga Polski nad Ukrainą jest taka, że należymy do NATO. Największego w historii sojuszu militarnego, którego łączne wydatki na obronność to 2/3 ogólnych wydatków ludzkości na ten cel. Rosja, pomimo posiadania dużych i dość sprawnych sił zbrojnych, w dłuższym konflikcie konwencjonalnym nie ma szans z Sojuszem. Jest wątpliwe, aby ktokolwiek na Kremlu był gotowy poważnie ryzykować konflikt z taką siłą, o czym między innymi mówił w poranku Gazeta.pl generał Mieczysław Gocuł, były Szef Sztabu Generalnego.

NATO daje Polsce gwarancje

W Polsce nie brakuje głosów, że nie można być pewnym wsparcia NATO. Że w momencie próby Zachód Polaków zdradzi. To efekt traumy klęski września 1939 roku. Warto jednak pamiętać, że sytuacja Polski była wówczas zupełnie inna. Inny był też świat i możliwości sił zbrojnych. Członkostwo w NATO jest najlepszą gwarancją bezpieczeństwa, jaką Polska mogła sobie kiedykolwiek wywalczyć. Oczywiście silne własne siły zbrojne to podstawa, ale nic nie zastąpi trzech arsenałów jądrowych, tysięcy nowoczesnych samolotów wielozadaniowych, najsilniejszych flot i wojsk lądowych świata. Dopiero co we wtorek wieczorem prezydent Joe Biden jednoznacznie i bardzo silnie podkreślił przywiązanie USA do artykułu 5 traktatu NATO, czyli zobowiązania do obrony zaatakowanego członka sojuszu. Na terytorium Polski już jest łącznie blisko dziesięć tysięcy żołnierzy sojuszniczych. O małym prawdopodobieństwie bezpośredniego uderzenia Rosji w takiej sytuacji mówił w Poranku Gazeta.pl również Marcin Przydacz, podsekretarz stanu w MSZ.

Skutki ewentualnej wojny dla Polski

Nie oznacza to jednak, że Polska nie odczułaby skutków potencjalnej wojny na Ukrainie. Jak mówił w rozmowie z Gazeta.pl generał Bogusław Pacek, między innymi były rektor Akademii Obrony Narodowej, ryzyko zobaczenia rosyjskich czołgów na polskich ulicach jest nikłe. Możemy jednak ucierpieć pośrednio. W wyniku wojny na Ukrainie na polskiej granicy może się zjawić strumień uchodźców. Sprawne ich przyjęcie i zaopiekowanie się nimi może być dużym wysiłkiem dla państwa. Ucierpieć może też polska gospodarka, dostając rykoszetem, ponieważ przez światowe rynki finansowe jest postrzegana jako członek tego samego regionu co Ukraina, Europa Środkowowschodnia. Konkretnie złoty może jeszcze bardziej stracić na wartości. Pojawiłby się też problem poradzenia sobie być może bez dostaw rosyjskiej ropy i gazu, które nadal pokrywają ponad połowę polskiego zapotrzebowania. Właściwie już przesądzonym efektem obecnego kryzysu jest daleko idąca integracja militarna Białorusi i Rosji, co pogarsza polskie bezpieczeństwo. O uzależnieniu Aleksandra Łukaszenki od Moskwy mówił w Poranku Gazeta.pl białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka.

Zapobiegnięcie inwazji na Ukrainę kluczowe dla Polski

Co jednak najważniejsze, wojna na Ukrainie i ewentualne zwycięstwo w niej Rosji przysunęłoby granice wpływu Kremla jeszcze bardziej do naszych granic. Choć może to brzmieć brutalnie, to Ukraina jest dla Polski dobrym buforem. To na niej skupia się obecnie uwaga Kremla. Gdyby ją połknął, to następne w kolejce stają się kraje bałtyckie a przez to również Polska, jako członek NATO i państwo kluczowe do obrony Bałtów. Z punktu widzenia Polaków jest więc ogromnie ważne, aby wspierać teraz Ukrainę. Nie tylko z poczucia solidarności, ale również ze względu na nasz egoistyczny interes.