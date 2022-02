Częstochowa. Zaginięcie kobiety i jej córki. Areszt dla 52-latka. Usłyszał zarzut zabójstwa

Zobacz wideo Czy Polsce grozi utrata funduszy europejskich? Pytamy posła Zalewskiego

52-letni mężczyzna został zatrzymany w sprawie zaginięcia dwóch kobiet - 45-letniej Aleksandry i jej 15-letniej córki Oliwii. Jak wcześniej poinformował TVN24, ustalenia śledczych wskazują na to, że "zostały one pozbawione życia, tak wynika z całokształtu materiału dowodowego".

Do zbrodni miało dojść 10 lutego w Częstochowie. Ciał jednak nie odnaleziono. - W sobotę otrzymaliśmy zawiadomienie o zaginięciu, w niedzielę zatrzymaliśmy do sprawy mężczyznę. W poniedziałek przekazaliśmy zebrany materiał do prokuratury, a prokuratura wszczęła dochodzenie - mówiła w rozmowie z Gazeta.pl Sabina Chyra Giereś, rzeczniczka policji w Częstochowie.

Częstochowa. Zaginięcie kobiety i jej córki. Areszt dla 52-latka

Zatrzymany 52-letni Krzysztof R. był przesłuchiwany w komendzie policji w Częstochowie do wtorku (15.02). W środę Sąd Rejonowy w Częstochowie analizując materiał dowodowy zebrany dotychczas w tej sprawie, przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy, trzymiesięczny areszt dla podejrzanego mężczyzny.

- Przed momentem Sąd Rejonowy w Częstochowie podzielił argumenty prokuratora i przyjął, że zgromadzone w tej sprawie dowody wskazują, że prawdopodobieństwo, że podejrzany Krzysztof R. dopuścił się zarzucanych mu przestępstw, a także to, że jedynie środek o charakterze izolacyjnym, czyli tymczasowe aresztowanie w należyty sposób zabezpieczy dalszy tok tego postępowania - poinformował Krzysztof Budzik z biura prasowego prokuratury Okręgowej w Częstochowie na antenie TVN24.

Prawnik nie chce ujawnić żadnych szczegółów dotyczących podejrzanego i jego konotacji z pokrzywdzonymi. - Ten mężczyzna był znany ofiarom - przekazał dziennikarzom Budzik.

Częstochowa. Zaginięcie 45-latki i jej córki

Jak pisaliśmy, od kilku dni trwają poszukiwania zaginionej 45-letniej Aleksandry oraz jej 15-letniej córki Oliwi. Kobiety 10 lutego wraz ze swoim psem opuściły mieszkanie w Częstochowie przy ul. Bienia. Od tamtej chwili nie ma z nimi kontaktu.

Ostatni kontakt telefoniczny matka 45-latki miała z córką 9 lutego, a z wnuczką 10 lutego. Wiadomo też, że w dniu zaginięcia 45-letnia kobieta widziana była na ogródkach działkowych przy ulicy Żyznej.

