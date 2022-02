Lubelskie. Wybuch butli z gazem w Łosińcu. Nie żyje 68-letnia kobieta

Do zdarzenia doszło w środę 16 lutego ok. godziny 7 rano w miejscowości Łosiniec w powiecie tomaszowskim (woj. lubelskie). Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wybuchu butli z gazem w budynku gospodarczym. W zniszczonym pomieszczeniu funkcjonariusze znaleźli ciało 68-letniej kobiety.

Jej mąż odniósł obrażenia ciała, które nie zagrażają jego życiu - informuje portal lublin112.

Lubelskie. Wybuch butli z gazem w budynku gospodarczym w Łosińcu

W wyniku wybuchu wszystkie ściany budynku uległy zawaleniu. W akcji ratunkowej brały udział co najmniej cztery zastępy straży pożarnej.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do wybuchu gazu, prawdopodobnie w wyniku jakiejś nieszczelności butli z gazem podłączonej do kuchenki. Do zdarzenia doszło w budynku gospodarczym z tzw. letnią kuchnią. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniosła 68-letnia mieszkanka tej posesji - poinformowała oficer prasowa sierż. sztab. Małgorzata Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, którą cytuje niezależna.

Aktualnie funkcjonariusze zabezpieczają ślady na miejscu zdarzenia. Policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia oraz jego dokładne przyczyny.

