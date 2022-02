Kraśnik. Poszukiwany mężczyzna zgłosił się na policję z walizkami. "Męczyło go ukrywanie się"

Do komendy policji w Kraśniku stawił się mężczyzna z dwoma walizkami. Policjanci byli zszokowani, gdy poinformował ich, że "męczy go ukrywanie się i nie chce tak dalej funkcjonować". 33-latek ukrywał się przed policją od października ubiegłego roku, by uniknąć odbycia kary w wymiarze pięciu miesięcy.

