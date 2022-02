ZNP chce odwołania małopolskiej kuratorki Barbary Nowak. "Obraża przeszło 200 tys. naszych członków"

Na stronie małopolskiego Zarządu Nauczycielstwa Polskiego wystosowano w tej sprawie specjalne oświadczenie."Bezprecedensowy atak polityczny, którego [małopolska kuratorka Barbara Nowak - red.] dopuściła się na Związek Nauczycielstwa Polskiego, obraża przeszło 200 tysięcy naszych członków. W ciągu ostatnich 30 lat żaden małopolski kurator oświaty nie pozwolił sobie na tak silne polityczne zaangażowanie i na wymierzanie bezpodstawnych ataków w naszą organizację" - czytamy w oświadczeniu ZNP.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy prace nad ustawą dotyczącą Izby Dyscyplinarnej to test dla Zjednoczonej Prawicy? Senator Jackowski odpowiada

ZNP: Wniosek o odwołanie małopolskiej kuratorki oświaty Barbary Nowak jest gotowy

Jak podaje Onet za Polską Agencją Prasową, prezes okręgu małopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Arkadiusz Boroń poinformował we wtorek, że przygotowano wniosek o odwołanie małopolskiej kuratorki oświaty Barbary Nowak i zostanie on skierowany do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zatańczyli poloneza przed Pałacem Prezydenckim. Protest ws. "lex Czarnek" [ZDJĘCIA]

- Prawnicy będą też analizować ten tekst pod kątem tego, czy są podstawy do przygotowania pozwu przeciwko Barbarze Nowak - dodał, cytowany przez PAP.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Wniosek związany jest z publikacją tekstu Barbary Nowak w wPolityce. W swoim artykule zarzuciła ZNP powiązania polityczne z Platformą Obywatelską oraz z lewicowymi ugrupowaniami. Prezesa ZNP Sławomira Broniarza porównała do "żużlowca", który skręca "zawsze w lewo". "Romans ZNP z lewicą można prześledzić na przykładzie konsekwentnego wspierania przez ZNP inwazji ideologii neomarksistowskiej w przedszkolach i szkołach" - pisała małopolska kuratorka oświaty Barbara Nowak.

ZNP zabiera głos ws. artykułu Barbary Nowak: Nagromadzenie nieprawdy

Związek uważa, że zawarte w tekście stwierdzenia m.in. o "entuzjastycznym poparciu ZSRR" czy "szerzeniu ideologii komunistycznej" sa oszczerstwami. W specjalnie wystosowanym oświadczeniu zwrócono uwagę, że Barbarze Nowak, historyczce z wykształcenia "nie przystoi" popełnianie "tak wielkich błędów merytorycznych na temat podstawowych faktów historycznych".

Barbara Nowak przyczaiła się do Konfederacji. Chce wyszarpać miejsce do Sejmu

"Nagromadzenie nieprawdy, bezpodstawnych oskarżeń jest po prostu porażające" - czytamy dalej. "Niedopuszczalne jest, aby Małopolski Kurator Oświaty, jako urzędnik państwowy w swoich przekazach zajmował tak jednoznaczne, polityczne stanowisko, a jednocześnie stosował mechanizm projekcji na innych" - dodaje ZNP.