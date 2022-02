Jak informowaliśmy w Gazeta.pl, do zdarzenia doszło 13 lutego około godziny w budynku na Placu Kościuszki w Pleszewie (woj. wielkopolskie). - Ze wstępnych ustaleń wynika, że do pomieszczenia biurowego weszło kilku mężczyzn, którzy pobili trzy osoby znajdujące się w środku. Dwóch mężczyzn poniosło śmierć [red.: 35-latek i 51-latek], natomiast trzeci [red.: 41-latek] został przewieziony do szpitala - mówiła lokalnemu portalowi pleszew.naszemiasto.pl st.asp. Monika Kolaska z pleszewskiej Komendy.

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani mieli zaplanować morderstwo. - Na miejsce zdarzenia przywieźli ze sobą worki na zwłoki i łopaty. Nie zrealizowali planu w całości, ponieważ po zabójstwie pokłócili się - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Macieja Melera cytowany przez polsatnews.pl.

Podwójne zabójstwo w Pleszewie. Podejrzani aresztowani

Podejrzani zostali zatrzymani w nocy z niedzieli na poniedziałek (14.02) w miejscach ich zamieszkania. - W nocy zostało zatrzymanych 5 osób, podejrzanych o dokonanie tego czynu. Zatrzymani mają od 16 do 22 lat. Wszyscy są mieszkańcami powiatu pleszewskiego - mówiła Monika Kołaska z pleszewskiej policji. Do grona podejrzanych dołączyła szósta osoba, 41-latek, który początkowo został uznany za jedną z ofiar.

"Policjanci zatrzymali przed chwilą mężczyznę, który trafił do szpitala po podwójnym zabójstwie w Pleszewie. Miał być także ofiarą, jednak okazało się, że jest jednym z głównych podejrzanych" - podała na Twitterze KWP w Poznaniu.

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim podjął decyzję o trzymiesięcznym areszcie dla trzech podejrzanych, a 16-latek został skierowany na izolację do ośrodka dla nieletnich. Prokurator skierował do sądu wniosek, aby w procesie był traktowany jako dorosły. Od tego zależy również jego wymiar kary, jeśli nie będzie odpowiadać na zasadach określonych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, grozi mu do 25 lat pozbawienia wolności. Natomiast podejrzanym pełnoletnim grozi od 12 lat do dożywocia.

Zemsta za odmowę oddania udziałów w firmie

Okazało się, że powodem spotkania miały być udziały w firmie. Mężczyźni - 35-latek i 51-latek - mieli odmówić przekazania ich 41-latkowi, po czym do biura wtargnąć miało pięciu napastników w wieku od 16 do 22 lat z kijami bejsbolowymi i metalowymi pałkami. Napastnicy uciekli z miejsca zdarzenia samochodem, należącym do jednej z ofiar, który porzucili w lesie i zabrali ze sobą narzędzia zbrodni.

Jak podaje portal jarocinska.pl, niektórzy z agresorów mają za sobą "trudną" przeszłość. Uczestniczyli w kibicowskich ustawkach, a jeden z nich walczył także jako zawodnik MMA.

