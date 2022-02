Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju. Jest komunikat i alert RCB

"Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju. Jest to najniższy z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni" - czytamy w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa udostępnionym na Twitterze. O wprowadzeniu stopnia alarmowego poinformował także resort spraw wewnętrznych i administracji.

Stopień ALFA-CRP w całej Polsce. Co oznacza?

Stopień alarmowy ma obowiązywać w Polsce od 15 lutego od godziny 23:59 do 28 lutego do godziny 23:59. Zgodnie z komunikatem, stopień ALFA-CRP "jest sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności". Wprowadzenie tego stopnia alarmowego oznacza, że administracja jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.



"Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112" - dodaje MSWiA.



Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych w Polsce. Poza nim są to kolejno: BRAVO, CHARLIE i najwyższy - DELTA. Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje premier.

Wprowadzenie stopnia alarmowego może mieć związek z atakiem na strony ukraińskich ministerstw. We wtorek 15 lutego zablokowane zostały bowiem strony resortu obrony, sił zbrojnych i banków. Ukraińskie władze potwierdziły już, że dokonano ataku hakerskiego. Jak napisano, w ostatnich godzinach trwa zmasowany atak DDoS na te witryny rządowe i strony dwóch banków. Władze banków zapewniają, że oszczędności klientów są bezpieczne.

Do podobnego ataku na strony rządowe doszło na Ukrainie 14 stycznia. Kilka dni później, 18 stycznia, również w Polsce wprowadzono stopień alarmowy ALFA-CRP.

Stopień alarmowy ALFA-CRP w Polsce. Premier podpisał zarządzenie