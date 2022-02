Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek złożył zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta warszawy Rafała Trzaskowskiego. Szef resortu edukacji twierdzi, że Trzaskowski przekroczył swoje uprawnienia wysyłając do rodziców uczniów warszawskich szkół list dotyczący "lex Czarnek".

REKLAMA

Zobacz wideo Senator Konieczny komentuje pracę w Senacie nad LEX Czarnek

Pytana przez PAP rzeczniczka warszawskiej Prokuratury Okręgowej Aleksandra Skrzyniarz przekazała, że w sprawie tej wszczęto dochodzenie. Dodała, że chodzi o nielegalne przetwarzanie danych (na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

Rafał Trzaskowski o "lex Czarnek": Czarne chmury zbierają się nad polską edukacją

W grudniu 2021 roku za pośrednictwem systemy Librus Rafał Trzaskowski wysłał do rodziców uczniów warszawskich szkół listy w sprawie "lex Czarnek". "Czarne chmury zbierają się nad polską edukacją. We wrześniu tego roku przedstawiłem Państwu przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki propozycje zmian w prawie oświatowym, odbierające dużą część uprawnień społeczności szkolnej i samorządowi, na rzecz kuratoriów oraz władz centralnych" - napisał w liście prezydent.

"Pomimo szerokiej akcji sprzeciwu wobec projektu Ministra Przemysława Czarnka - m.in. w ramach kampanii 'Wolna Szkoła' - w przyszłym tygodniu będzie on procedowany w Sejmie RP, a następnie poddany pod głosowanie. Ze względu na obecną sejmową większość, zmiany mogą wejść w życie bardzo szybko" - dodał Trzaskowski.

Zatańczyli poloneza przed Pałacem Prezydenckim. Protest ws. "lex Czarnek" [ZDJĘCIA]

Przemysław Czarnek: Zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień

Przemysław Czarnek 15 grudnia przekazał, że złoży zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Rafała Trzaskowskiego oraz prezydentkę Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz. Minister edukacji i nauki uznał, że prawdopodobnie doszło do nadużycia uprawnień przez samorządowców. - W moim przekonaniu zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień i dlatego kieruję zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana Trzaskowskiego i panią Dulkiewicz - powiedział w wywiadzie dla Interii Przemysław Czarnek.

Barbara Nowak przyniosła kartony, w środku 31 tys. wydrukowanych maili

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.