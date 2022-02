Andrzej Duda po posiedzeniu ws. Ukrainy: Obywatele mogą czuć się bezpiecznie

- Omawialiśmy sytuację, w jakiej znajduje się obecnie Polska i sytuacji jaka ma miejsce na Ukrainie. Całe spotkanie miało klauzulę tajności, dlatego siłą rzeczy tylko w pewnym stopniu mogę zrelacjonować to, co się działo na spotkaniu - powiedział na początku konferencji prasowej Andrzej Duda.

Ukraina-Rosja. Andrzej Duda po Radzie Bezpieczeństwa: Chcę wszystkich uspokoić

- Omawialiśmy różne scenariusze tego, co może dziać się na Ukrainy czy Białorusi. Jeden z nich dotyczył oczywiście ewentualnego wybuchu konfliktu, w tym możliwości przyjęcia uchodźców. Głównym tematem było to, czy Polska jest zabezpieczona na to, co może nastąpić. Z całą pewnością można mówić o tym, że jest adekwatna reakcja polskich władz na potencjalny rozwój sytuacji na Ukrainie - mówił prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że "odpowiednie środki są zabezpieczone", jednak nie wskazał, jakie dokładnie są to środki ani jakie przygotowania podjęto w tym zakresie. - Chcę wszystkich uspokoić, Polska spokojnie i konsekwencje przygotowuje się na róże sytuacje, jakie mogą nastąpić. Z przekonaniem chcę powiedzieć, że obywatele mogą czuć się bezpiecznie - powiedział dalej.

- Co jest najważniejsze? Potrzebna nam jest jedność i zgodna współpraca wewnętrznie, najlepiej na całej scenie politycznie, nie tylko w obrębie obozu rządzącego, ale w ogóle, żebyśmy tę jedność mieli. Po drugie potrzebna nam jest jedność w przestrzeni międzynarodowej - w ramach UE, NATO. Ukraina bardzo potrzebuje naszego wsparcia - mówił dalej prezydent.

Andrzej Duda odniósł się do możliwości polskiej armii. "Czynimy wszystkie wysiłki, by bezpieczeństwo zostało zachowane"

Andrzej Duda odniósł się także do rozmowy z prezydentem Niemiec. Politycy również mieli rozmawiać o jedności oraz o robieniu wszystkiego, by Ukraina utrzymała swoją suwerenność. - Jednolitość, jedność. Musimy stać przy Ukrainie - dodał.

Prezydent odniósł się także do sił polskiej armii. - Czynimy wszystkie wysiłki, by bezpieczeństwo zostało zachowane. Zwiększa się liczba wojsk amerykańskich, co ma wzmocnić wschodnią flankę NATO. Jestem z tej decyzji bardzo zadowolony, bo apelowałem o takie rozwiązania. Oni są w dużym stopniu gwarantami spokoju w naszym kraju i naszym regionie - dodał Andrzej Duda, apelując o gościnność wobec amerykańskich żołnierzy.

