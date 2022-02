Podkarpacie. Wypadek na torach w Tuszymie. Nie żyje 23-latek

Zobacz wideo Rosyjscy czołgiści trenują natarcie

Do zdarzenia doszło we wtorek (15 lutego) przed godz. 8 w miejscowości Tuszyma, w powiecie mieleckim (woj. podkarpackie).

REKLAMA

Tuszyma. Szynobus potrącił 23-latka. Mężczyzna zginął na miejscu

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że szynobus jadący w kierunku Dębicy, potrącił pieszego. 23-latek poniósł śmierć na miejscu. Szynobusem podróżowało 14 pasażerów i trzy osoby z obsługi pociągu. Nikomu nic się nie stało" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez policję. Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia i tożsamość ofiary.



Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl

Wjechał na tory, mimo że szlabany się zamykały. 2100 zł mandatu [WIDEO]

Wypadek na torach. "Liczby nie zawsze pozwalają zobrazować dramat"

To kolejny tragiczny wypadek z udziałem pociągu. Tylko w styczniu tego roku na torach zginęło pięć osób, a dwie kolejne zostały ciężko ranne.

Jak podają przedstawiciele kampanii Bezpieczny Przejazd: "Każdego roku na polskich torach dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń. Liczby nie zawsze pozwalają zobrazować dramat osób, które są za nimi schowane, jednak bez nich nie da się pokazać powagi całego zjawiska. Problem wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i tzw. 'dzikich przejściach' to dziesiątki zabitych, setki rannych i milionowe koszty. Zapoznaj się ze statystykami, pamiętając, że każda liczba to przede wszystkim nieszczęście wielu osób".

Według statystyk w styczniu 2022 roku doszło do 15 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach lub przejściach kolejowo-drogowych. Biuro Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych podaje, że w ubiegłym roku odnotowano 201 zdarzeń, w których ciężko rannych zostało 17 osób, a 49 zginęło.

Częstochowa. Nowe informacje ws. zaginięcia matki i córki