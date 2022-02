Zobacz wideo Grozi nam wojna Rosja-NATO? Sikorski: Nie sądzę, żeby Putin się na to odważył

Jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę, Polska chce być gotowa na przyjęcie ukraińskich uchodźców. - W tej chwili mogę powiedzieć tyle, że jesteśmy w kontakcie z wojewodą i jego służbami - mówi RMF FM Dariusz Nowak, rzecznik prasowy krakowskiego magistratu. - Rzeczywiście wszystko jest możliwe, ale to są na razie informacje poufne, o których nie możemy mówić. Zdając sobie z tego sprawę, co może się wydarzyć, mamy zaplanowane spotkania ze środowiskami ukraińskimi, z ludźmi, którzy najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby, jak należy rozmawiać, czego ewentualnie by od nas oczekiwano. Chcemy być przygotowani na wszelkie możliwe sytuacje.

Jak już pisaliśmy, Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) poinformował, że ma wygospodarowanych 420 miejsc dla potencjalnych uchodźców z Ukrainy. Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie) ma ich zarezerwowanych około 60. W powiecie kieleckim (województwo świętokrzyskie) może być użyczonych nawet 200 obiektów na potrzeby uchodźców z Ukrainy. Sopot (woj. pomorskie) zaoferował miejsca w Sopockim Klubie Lekkoatlety, w którym znajduje się 12 dwuosobowych pokoi.

Małopolska. Zakwaterowanie uchodźców w obiektach sportowych, sanatoriach szkołach

Jak donosi RMF FM, część samorządów z województwa małopolskiego rozważa zakwaterowanie uchodźców zza wschodniej granicy w budynkach, w których mieściły się izolatoria, w obiektach sportowych, sanatoriach, ale także w szkołach, co wiązałoby się z reorganizacją zajęć, a nawet nauką zdalną. I tutaj pojawia się problem.

Mimo rozporządzenia dotyczącego nauki zdalnej, w niemal wszystkich placówkach oświatowych w Małopolsce uczniowie zdobywają wiedzę stacjonarnie. Dyrektorzy twierdzą, że są zmuszeni zgadzać się na takie rozwiązanie, gdy rodzice deklarują, iż nie są w stanie zapewnić internetu do prowadzenia nauki na odległość i składają w szkołach odpowiednie wnioski - informuje Polsat.

Nowy Sącz: Aktualizujemy dokumenty, które ma każdy samorząd na czas "W"

Każdy samorząd posiada organ odpowiedzialny za sytuacje kryzysowe, którym na terenie danego województwa zarządza wojewoda. Schematy działań są na bieżąco aktualizowane i przesyłane do wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich.

Nie wszystkie samorządy na terenie województwa małopolskiego dostały jednak informację, że powinny przygotować się na wypadek wojny w Ukrainie.

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu Krzysztof Sedlak stwierdził, że nie dostał żadnego rozporządzenia. - Nie mamy informacji, abyśmy musieli przygotowywać miejsca dla uchodźców. Nie mamy też w tej sprawie żadnego dokumentu rządowego. Aczkolwiek prowadzimy obecnie aktualizację dokumentów planistycznych w kwestii ewentualnego przyjęcia osób ewakuowanych. Aktualizujemy dokumenty, które posiada każdy samorząd na czas "W". Takimi dokumentami, określającymi miejsca, gdzie można byłoby ewentualnie takie osoby umieszczać, musi dysponować każda jednostka samorządowa na czas "W" - mówi portalowi sadeczanin.info.

- Wojewoda małopolski nie wystąpił do miasta Gorlice o zabezpieczenie miejsc dla uchodźców z Ukrainy. W chwili obecnej miasto nie prowadzi działań związanych z ich przygotowaniem - podaje Urząd Miasta w Gorlicach.

Wojewoda małopolski: Nie będę opowiadał w błysku fleszy o przygotowaniach

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita zapytany o zalecenia dotyczące przygotowania miejsc dla uchodźców z Ukrainy, zapewniał, że jest gotowy na różne scenariusze. - Nie będę opowiadał w błysku fleszy i świetle kamer ile miejsc przygotowano dla uchodźców z Ukrainy w małopolskich miejscowościach. Ministerstwo ma pełną informację na temat przygotowań. Jeśli resort da sygnał, że możemy podawać takie informacje, wtedy to zrobimy. Sam nie będę wyrywał się przed szereg - powiedział w Radiu Kraków.

Jednak, jak dowiedziało się nieoficjalnie RMF FM, w Małopolsce mają zostać zorganizowane miejsca dla 150 tysięcy osób.

