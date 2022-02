Meteorolodzy zapowiadają temperaturę od 6 do 11 stopni. Najcieplej będzie tradycyjnie na zachodzie kraju. W nocy temperatura spadnie od 3 do 5 stopni. Przymrozki pojawią się jedynie w powiatach na południu kraju oraz we wschodnich krańcach województwa lubelskiego.

Temperatura. Kolejny ciepły, jak na luty, dzień

Najniższa temperatura zapowiadana jest we wtorek w Białymstoku i Olsztynie, gdzie będzie 6 stopni. Jeden stopień więcej pokażą termometry w województwie lubelskim i podkarpackim. W Kielcach, Łodzi, Warszawie, Gdańsku i Szczecinie zapowiadanych jest już 8 stopni. W województwach śląskim, opolskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim będzie 9 stopni. W Krakowie i Zielonej Górze prognozowanych jest 10 stopni. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców województwa dolnośląskiego - tam 11 stopni.

Opady. Sporo przejaśnień w całej Polsce

Najbardziej słoneczny dzień czeka mieszkańców centralnej i wschodniej Polski. W ciągu dnia umiarkowane zachmurzenia zaczną przesuwać się z zachodniej części kraju. Przejaśnienia będą się jednak pojawiały w ciągu dnia. Deszcz prognozowany jest w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, a następnie także w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i wschodnich krańcach województwa lubelskiego. W górach może padać deszcz ze śniegiem.

Wiatr na ogół słaby. Na wybrzeżu, zachodzie i południowym wschodzie możliwe są umiarkowane porywy, dochodzące do 50 km/h.



Na wtorek nie są prognozowane żadne ostrzeżenia IMGW, jednak od czwartku zacznie w Polsce silnie wiać. Wówczas mogą być wydane alerty od pierwszego do nawet trzeciego stopnia.

