Pogoda. Trochę słońca, a później wiatr, wiatr i ochłodzenie. Kiedy wichury znów nawiedzą Polskę?

"Od nocy ze środy na czwartek zacznie znacząco wzrastać prędkość wiatru. W czwartek i w sobotę porywy przekroczą 100 km/h!" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy przekazali, że z dnia na dzień zmieniać się będzie również temperatura w kraju i będzie coraz chłodniej. "Dynamiczny przebieg pogody niesie ze sobą ryzyko zagrożeń hydrologicznych, szczególnie na północy kraju: sztorm na Bałtyku oraz cofki w ujściowych odcinkach rzek" - ostrzegają synoptycy.

Załamanie pogody w Polsce. Wiatr osiągnie prędkość do 100 km

Od środy do Polski zacznie nadciągać niż znad Danii, który sprawi, że w kraju ponownie będzie bardzo wietrznie. 16 lutego w środę wiatr osiągnie w porywach od 60 do 70 km/h. Z kolei w czwartek będzie już wiał z prędkością od 90 do 100 km/h. Podobnie będzie w piątek.

"Sobota zapowiada się z ekstremalnie niebezpieczną pogodą" - podkreślają synoptycy z IMGW. I dodają, że "prędkość wiatru może dochodzić w porywach do 110 km/h praktycznie w całym kraju". Dopiero od niedzieli wiatr w Polsce zacznie słabnąć i nie powinien przekraczać 60 km/h.

Prognoza pogody na walentynki - poniedziałek 14 lutego

W poniedziałek 14 lutego będzie pogodnie. Synoptycy nie przewidują opadów, jedynie w górach może poprószyć śnieg, a chmury pojawią się tylko na północy i południu Polski. "Poniedziałek będzie kolejnym słonecznym dniem. Trochę więcej chmur na północy i w górach. Życzylibyśmy sobie, by każdy tydzień zaczynał się tak słonecznym poniedziałkiem" - przekazali synoptycy z IMGW i przedstawili prognozę pogody na 14 lutego według modelu ALARO.

