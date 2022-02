Manifestacja w Krośnie Odrzańskim w obronie praw migrantów. Prokuratura postawiła zarzuty 10 osobom

Zobacz wideo Jak wygląda sytuacja migrantów na granicy? Pytamy prof. Wiącka

W sobotę 12 lutego po południu w Krośnie Odrzańskim (woj. lubuskie) w pobliżu ośrodka dla cudzoziemców doszło do manifestacji. Aktywiści domagali się między innymi "zaprzestania traktowania osób z doświadczeniem migracji jak przestępców". Podczas protestów zatrzymanych zostało 11 osób. Jak podaje w poniedziałek TVN24, dziesięciu osobom postawione zostały zarzuty.

Krosno Odrzańskie. 10 osób z zarzutami po sobotniej manifestacji

Jak podawał portal newslubuski.pl, sobotnia manifestacja "Dość kryminalizowania migracji" miała przerodzić się w zamieszki, w których rannych zostało dwóch funkcjonariuszy. "W ruch poszły środki pirotechniczne w postaci petard oraz fajerwerków" - pisano. Gdy na miejscu pojawili się policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim, miały w ich kierunku polecieć kamienie. Ostatecznie funkcjonariusze mieli użyć środków przymusu bezpośredniego, w tym gazu.

"Wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec podejrzeń kierowanych w stronę zatrzymanych aktywistów i aktywistek. W naszej ocenie reakcja i brutalność policji były niewspółmierne, a policyjny gaz, pałki i tarcze, użyte zostały bez żadnych przesłanek oraz bez wcześniejszego ostrzeżenia" - pisze natomiast No Borders Team na Facebooku.

W poniedziałek prokuratura poinformowała o postawieniu zarzutów 10 osobom. - Postępowanie prokuratorskie obejmuje dziesięć osób: ośmiu mężczyzn i dwie kobiety, w tym jedną obywatelkę Niemiec. Wszyscy usłyszeli zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza poprzez rzucanie przedmiotami i kopanie. Nikt się nie przyznał - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Ewa Antonowicz.

Manifestacja w Krośnie Odrzańskim. Policja zatrzymała 11 osób

Manifestacja solidarności z migrantami i migrantkami w Krośnie Odrzańskim

"Tzw. ośrodki dla cudzoziemców są specyficzną instytucją, która ma za zadanie karać ludzi za ich pochodzenie. Osoby pozbawione wolności, za sprawą swojego paszportu, nie posiadają w zasadzie żadnych praw. Nie wiedzą, jak długo będą zamknięte, pozbawione są kontaktu z rodziną i bliskimi, pozbawione są należytej opieki lekarskiej i psychologicznej. Doświadczają przemocy i pogardy ze strony służb. Nie mają dostępu do prawników. Nie wiedzą, na jakim etapie procesu azylowego się znajdują. Każdego dnia mogą zostać deportowane. Zmuszone są do przebywania w przeludnionych celach, pozbawione jakichkolwiek aktywności. Takie traktowanie ludzi to tortury" - pisała organizacja No Borders Team na Facebooku jeszcze w sobotę.

Po manifestacji 11 osób zostało zatrzymanych. Wieczorem tego samego dnia w ich sprawie pod komendą powiatową policji w Krośnie odbyła się pikieta solidarnościowa.

