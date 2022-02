Konflikt na linii Rosja-Ukraina może przybrać na sile. Z tego powodu do naszego kraju mogą trafić tysiące uchodźców uciekających przed wojną. "To oczywiste, że w związku z sytuacją na Ukrainie przygotowujemy się na różne scenariusze" - napisał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński w komentarzu do listów wojewodów, w którym samorządy proszone są o "przeanalizowanie i wskazanie listy obiektów, które mogą zostać przeznaczone do ewentualnego kwaterowania cudzoziemców".

Konflikt Rosja-Ukraina. Polska szykuje się na "różne scenariusze"

Niektóre miasta wydały już pierwsze komunikaty w tej sprawie. Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) poinformował, że ma wygospodarowanych 420 miejsc dla potencjalnych uchodźców z Ukrainy. Prezydent tego miasta polecił już przygotować kolejne placówki, by zwiększyć możliwość udzielenia pomocy potrzebującym.

"W Elblągu mamy 420 miejsc w czterech salach gimnastycznych przy elbląskich szkołach, które uruchomione mogłyby zostać w pierwszej kolejności do zakwaterowania uchodźców. W obawie, że ilość tych miejsc może być niewystarczająca, prezydent miasta polecił również przygotowanie kolejnych placówek oświatowych, które mogłyby stać się bazą noclegową dla uchodźców oraz zabezpieczenie na ten cel dostępnych lokali z zasobu komunalnego" - powiadomił w niedzielnym komunikacie Urząd Miasta w Elblągu.

Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie) natomiast przekazał, że ma zarezerwowanych około 60 miejsc na taki wypadek. Uchodźcy z Ukrainy mogliby trafić do hotelu Relax. Poza tym miasto ma gotową listę ośrodków, do których ewentualnie mogliby trafić Ukraińcy uciekający przed wojną. Jak powiedział prezydent Olsztyna w rozmowie z PAP, spis ten powstał już podczas epidemii koronawirusa i miał być wykorzystywany na wypadek potrzeby izolacji dla osób zakażonych.

Miasta szukają obiektów, w których można przyjąć uchodźców. Powiat kielecki znalazł ich aż 200

Sopot (woj. pomorskie) wskazał natomiast Sopocki Klub Lekkoatletyczny przy ulicy Wybickiego. Miasto może użyczyć obiekt, w którym znajduje się 12 dwuosobowych pokoi. - Wysłaliśmy również zapytanie do sopockich hoteli, czy chcieliby użyczyć swojej przestrzeni na zakwaterowanie potencjalnych uchodźców. Czekamy na odpowiedzi - powiedziała Izabela Heidrich z sopockiego biura prasowego w rozmowie z portalem Onet.pl.

Tylko w powiecie kieleckim (województwo świętokrzyskie) może być użyczonych dla uchodźców nawet 200 obiektów. W większości są to pensjonaty, schroniska turystyczne lub hotele.

Wojewoda mazowiecki w liście skierowanym do prezydentów, wójtów i burmistrzów napisał, że priorytetem są takie miejsca, które mogą przyjąć uchodźców w czasie krótszym niż 48 godzin. Jako przykład budynków, które mogą być wzięte pod uwagę, są: internaty, ośrodki wypoczynkowe, szkoleniowe, schroniska, bursy, hostele, hotele oraz hale: widowiskowe, targowe i sportowe.

