Pleszew. Policja zatrzymała pięć osób ws. śmiertelnego pobicia. Mają od 16 do 22 lat

"Zatrzymaliśmy pięć osób w związku z podwójnym zabójstwem w Pleszewie. Podejrzani to mężczyźni w wieku od 16 do 22 lat. Wszyscy są mieszkańcami powiatu pleszewskiego" - czytamy we wpisie policji z Gorzowa Wielkopolskiego.

Pobicie i zabójstwo w Pleszewie. Policja zatrzymała pięć osób

Jak pisaliśmy, w niedzielę 13 lutego około godziny 12 w jednym z biur przy Placu Kościuszki w Pleszewie (woj. wielkopolskie) doszło do pobicia i zabójstwa. Sprawcy zaatakowali przebywających tam trzech mężczyzn. Niestety dwóch z nich odniosło tak poważne obrażenia, że zmarli na miejscu. Zmarli to 51 i 35-latek.

Trzeci z mężczyzn został zabrany do szpitala. Z nieoficjalnych informacji portalu naszemiasto.pl wynika, że obrażenia 41-latka nie są na tyle poważne, aby jego życiu zagrażało niebezpieczeństwo.

Zaatakowani przez sprawców pracownicy biura zajmowali się handlem basenami. Z ustaleń policji wynika, że mężczyźni zostali pobici kijami bejsbolowymi.

Jak poinformowała PAP, zabójstwo może mieć związek z gangsterskimi porachunkami. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pleszewie.

