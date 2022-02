W jednym z biur w Pleszewie (woj. wielkopolskie) doszło do pobicia i zabójstwa. Sprawcy zaatakowali przebywających tam mężczyzn. Dwóch z nich zginęło, a trzeci został ranny i zabrano go do szpitala. Trwają poszukiwania napastników. Mogą być uzbrojeni.

4 Fot. Marcin Stępień / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl