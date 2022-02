Pogoda na dziś - poniedziałek 14 lutego. Dużo słońca. Maksymalnie 8 stopni Celsjusza

Pogoda na poniedziałek 14 lutego zapowiada się słonecznie w przeważającej części kraju. Tegoroczne walentynki spędzimy w dość ciepłej aurze - maksymalna temperatura będzie powyżej zera w całej Polsce.

Pogoda na dziś - poniedziałek 14 lutego. Na termometrach do 8 stopni Celsjusza

W poniedziałek walentynkowy najchłodniej będzie w Suwałkach - mieszkańcy regionu zobaczą na termometrach maksymalnie 3 stopnie Celsjusza. Odrobinę cieplej (4 stopnie) w Białymstoku i Olsztynie, 5 stopni natomiast w Kielcach.

Mieszkańcy Katowic, Lublina, Łodzi, Rzeszowa, Torunia i Warszawy na termometrach zobaczą maksymalnie 6 stopni Celsjusza. 7 stopni natomiast w Bysgoszczy, Gdańsku, Koszalinie, Krakowie, Opolu, Poznaniu, Szczecinie i Zielonej Górze.

Najcieplej w Gorzowie Wielkopolskim i Wrocławiu - tam nawet do 8 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - poniedziałek 14 lutego. Słonecznie, opady jedynie w górach

Poniedziałek w całej Polsce będzie słoneczny i suchy. Z prognozy pogody wynika, że śnieg padać może jedynie wysoko w górach. Natomiast innych opadów synoptycy nie przewidują. Zachmurzenie jedynie na północy kraju.

W poniedziałek w północno-zachodniej części Polski prognozuje się na ogół niekorzystny wpływ pogody na organizm człowieka, który w dzień ma przejściowo poprawić się do korzystnego. "Na pozostałym obszarze kraju początkowo przeważnie niekorzystne warunki biometeorologiczne w ciągu dnia szybko poprawią się do korzystnych, a wieczorem osłabną do obojętnych" - podaje biometeo.imgw.pl.