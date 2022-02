Białystok. Dwa zabytki na sprzedaż w ramach "Pałacyk plus". Miasto liczy na uratowanie budynków

Ulga podatkowa w ramach Polskiego Ładu umożliwia właścicielom dworków czy pałacyków obniżenie podatku nawet do zera. "Prawdziwy rarytas wymyślony przez Polski Ład. Ta ulga jest królową wszystkich innych ulg. Umożliwia odliczenie od dochodu 500 tys. zł rocznie, a można i więcej. […] Pałacyk Plus ma najszerszy zakres z wszystkich nowych ulg. Zapewnia znacznie większe korzyści niż ulgi dla klasy średniej, na powrót, dla emerytów oraz rodzin 4 plus razem wzięte. Chowa się też przy nim ulga dla samotnych rodziców z kwotą 1,5 tys. zł rocznie" - pisała na Linkedin dr Jowita Pustuł, doradca podatkowy i radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. To właśnie ona zwróciła uwagę na ten element reformy podatkowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Popyt na mieszkania, a Polski Ład? Pytamy ekspertki [Q&A Gazeta.pl]

"Pałacyk plus" w Białymstoku. Dwie nieruchomości do remontu na sprzedaż

- Kamienicę przy ul. Słonimskiej 15 wystawiamy na sprzedaż po raz pierwszy. Dom "żelazko" przy Mazowieckiej 31/1 po raz drugi - poindormował w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz, który jest odpowiedzialny m.in. za mienie gminne.

- Liczymy, że znajdą się osoby zainteresowane zakupem zabytków i dzięki temu uda się uratować te zniszczone budynki. W budżecie miasta brakuje na ten cel pieniędzy - dodał. Kamienica pochodzi z XIX wieku, a dom sprzed 1932 roku.

Rosja i Białoruś przygotowują się do ćwiczeń. Są zdjęcia satelitarne

Wyjaśnił, że miasto do wystawienia budynków na sprzedaż skłania "zachęta podatkowa, która została ostatnio wprowadzona. Koszty zakupu i remontu zabytkowego obiektu mogą być odpisywane od podstawy opodatkowania" - wyjaśnił Niktorowicz. Dodał, że miasto nie ma funduszy na remont, a to doskonała okazja, by dać budynkom drugie życie.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Nie ustalono jeszcze cen wywoławczych budynków. Jednak jak podaje "Gazeta Wyborcza", wartość kamienicy przy Słonimskiej 15 w operacie wynosi 2,8 mln zł, a domu przy Mazowieckiej 31/1 - 637 tys. zł. W lutym rozstrzygnie się, czy radni będą przychylni próbie sprzedania zabytków z 10-procentową bonifikatą.

"Pałacyk plus" - "Sky is the limit". Na czym polega?

Pałacyk Plus to ulga zaszyta w Polskim Ładzie, która pozwala na obniżenie dochodu od opodatkowania (a więc również sam podatek) nawet do zera. "Musisz kupić jakiś dworek albo pałacyk. Cokolwiek. Ważne, żeby był wpisany do rejestru zabytków. Następnie wydajesz coś na roboty budowlane, renowację lub konserwację. Nie trzeba dużo. Wystarczy 1 zł" - wyjaśniała na Linkedin dr Jowita Pustuł, doradca podatkowy i radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgodnie z zapisami ustaw podatkowych w ramach Polskiego Ładu, wydatek na nabycie pałacyku można odliczyć od dochodu w kwocie maksymalnie 500 tys. zł. Od dochodu można odliczyć również połowę wydatków na usługi budowlane, renowację czy konserwację nabytego budynku.

Pałacyk Plus. Orlen wydał oświadczenie po materiale o dworku Obajtka

"Tu nie ma limitu. Wydasz 6 mln zł - odliczysz 3 mln. Sky is the limit. Dzięki 'Pałacyk Plus' możesz obniżyć swój dochód do zera i nie płacić PIT. Przy innych ulgach, np. rehabilitacyjnej, jest limit (odliczenie - maksymalnie 6 proc. dochodu), ale Pałacyk Plus nie ma limitu. Pałacyki są ważniejsze od niepełnosprawnych" - pisze Pustuł.

Z "Pałacyku plus" może skorzystać każdy. "Możesz mieć dochody z umowy o pracę, zlecenie, dzieło, emerytury. Możesz być członkiem zarządu, rady nadzorczej albo przedsiębiorcy opodatkowanym liniowo" - czytamy w jej poście.