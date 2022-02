Szef MSWiA o możliwości przyjęcia uchodźców z Ukrainy. "Przygotowujemy się na różne scenariusze"

Zobacz wideo Inwazja Rosji na Ukrainę jest realna? Przydacz: Rosja chce podnosić poziom napięcia

"W związku z sytuacją na Ukrainie przygotowujemy się na różne scenariusze. Jednym z nich są działania wojewodów związane z ewentualnym napływem uchodźców z Ukrainy, którzy z powodu możliwego konfliktu, mogą szukać w naszym kraju bezpiecznego schronienia" - napisał szef MSWiA na Twitterze.

REKLAMA

Wojewodowie uruchomili kontakty. Szykują miejsca dla uchodźców z Ukrainy

W ten sposób szef resortu spraw wewnętrznych i administracji odniósł się do informacji, które zaczęły krążyć w mediach na temat próśb, które do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast mają wysyłać wojewodowie. Prezydent Ciechanowa przekazał, że samorządowcy zostali poproszeni przez wojewodów o wskazanie obiektów, w których mogliby zamieszkać uchodźcy.

"Wojewodowie uruchomili kontakty z burmistrzami/prezydentami miast. Zostaliśmy poproszeni o wskazanie listy obiektów zakwaterowania dla uchodźców, liczby osób możliwych do przyjęcia, kosztów z tym związanych, czasu adaptacji budynków z rekomendacją do 48 godzin" - napisał w sobotę wieczorem na Twitterze Krzysztof Kosiński.

Jak poinformował serwis TVN 24, podobne pismo wysłał również do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na Mazowszu wojewoda mazowiecki. W dokumencie z 9 lutego Konstanty Radziwiłł zwrócił się z "pilną prośbą o skrupulatne przeanalizowanie i wskazanie listy obiektów, które mogą zostać przeznaczone do ewentualnego kwaterowania cudzoziemców". Prosił, by włodarze wskazali ośrodki, "które mogą zostać uruchomione i przyjmować uchodźców w czasie krótszym niż 48 h", a także w późniejszym terminie. Wojewoda pytał o miejsca z dostępem do węzłów sanitarnych, w których istnieje możliwość zapewnienia wyżywienia w postaci cateringu lub kuchni. Prosił również o informacje na temat firm, które świadczą usługi transportu osób.

Pod koniec stycznia temat uchodźców z Ukrainy poruszył w TV Republika Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. - Jako rząd musimy być przygotowani na najbardziej czarny scenariusz i od jakiegoś czasu MSWiA podejmuje działania, które mają przygotować nas na przyjście tej fali nawet miliona osób - poinformował Wąsik.

Więcej wiadomości na temat napięć między Rosją a Ukrainą na stronie głównej Gazeta.pl.

Sytuacja na granicy. MSZ odradza podróże na Ukrainę

Ministerstwo spraw zagranicznych wydało komunikat, w którym odradza podróże na Ukrainę w związku z zagrożeniem rosyjską inwazją na ten kraj. MSZ odradza także podróże na Krym oraz tereny objęte kontrolą prorosyjskich separatystów w Donbasie.

W ostatnich dniach kilka państw zaapelowało do swoich obywateli o opuszczenie terytorium Ukrainy. Niektóre z nich wycofały również personel swoich ambasad. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken przyznał, że groźba rosyjskiej inwazji na Ukrainę jest poważna. Podkreślił jednocześnie, że dyplomatyczna droga rozwiązania kryzysu wokół Ukrainy pozostaje otwarta.