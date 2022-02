Do zdarzenia doszło po godz. 21 w sobotę 12 lutego w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie). Policja otrzymała zgłoszenie o dwóch awanturujących się mężczyznach w jednym z pobliskich lokali. Wyszli oni na promenadę nad Jeziorem Ełckim, do którego wpadli.

Ełk. Dwóch amerykańskich żołnierzy wpadło do jeziora

- Jeden z mężczyzn sam się wydostał na brzeg, drugiemu pomogli policjanci - powiedział Radiu Olsztyn Rafał Jackowski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Okazało się, że byli to żołnierze United States Army, którzy stacjonują w Bemowie Piskim, gdzie znajduje się Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Stanisława Zygmunta Sochaczewskiego.

Żołnierze byli pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze policjanci przekazali sprawę Żandarmerii Wojskowej, która wyjaśni przyczyny i okoliczności zdarzenia.

O sprawie poinformowano też na profilu Ratownictwo Powiatu Ełckiego na Facebooku. "12 lutego 2022 roku około godziny 21:15 ełccy strażacy otrzymali informację o 2 osobach, które wpadły do Jeziora Ełckiego przy ulicy Pułaskiego. W momencie przyjazdu dwie osoby znajdowały się już na brzegu. Ratownicy medyczni przebadali mężczyzn. Okazało się, że byli to amerykańscy żołnierze pod wpływem alkoholu. Policjanci przekazali sprawę Żandarmerii Wojskowej, wyjaśniają oni przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. W działaniach udział brały 3 zastępy straży pożarnej z JRG Ełk, Pogotowie Ratunkowe Ełk oraz policja" - czytamy we wpisie na Facebooku Ratownictwa Powiatu Ełckiego.

