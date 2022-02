Sprawa Kajetana P. wróci do sądu. Obrońca chce uchylenia lub złagodzenia wyroku

W styczniu 2021 r. Kajetan P. został skazany na dożywocie za zabójstwo lektorki i atak na policjanta. Wyrok wydał Sąd Okręgowy w Warszawie, który nakazał skazanemu zapłacić rodzicom ofiary 150 tys. zł zadośćuczynienia. Sędzia przychylił się do opinii biegłych, że P. dopuszczając się zabójstwa i napaści miał ograniczoną poczytalność. Wobec tego zarządzono, że karę odbędzie w trybie terapeutycznym.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbrodniarz wojenny żąda uniewinnienia

Kajetan P. przebywa obecnie w jednoosobowej celi na oddziale psychiatrii sądowej w Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi. Jak poinformowała w styczniu br. Interia, do Sądu Apelacyjnego w Warszawie wpłynęły dwie apelacje od ubiegłorocznego wyroku. Obrońcy Kajetana P. domagają się uchylenia orzeczenia Sądu Okręgowego, a prokuratura - uznania mężczyzny za w pełni poczytalnego.

Kajetan P. skazany na dożywocie. Zamordował lektorkę języka włoskiego

Obrona chce dla Kajetana P. ośmiu lat, zamiast dożywocia

- W apelacji prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wniósł o przeprowadzenie dowodu w postaci powołania zespołu biegłych ze Szczecina, którzy w 2020 r. przeprowadzili badania oskarżonego, a w przypadku uzyskania opinii o pełnej poczytalności oskarżonego, prokurator wnosi o zmianę wyroku poprzez eliminację z opisu i kwalifikacji czynów okoliczności dotyczących działania sprawcy w warunkach ograniczonej poczytalności - przekazała w rozmowie z Onetem, Adriana Hyjek, sekretarz sądowy Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Więcej wiadomości z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Natomiast obrońca w apelacji składa kilka wniosków. Chce m.in. zamiany dożywocia na ośmioletnią odsiadkę. - Pierwszy wniosek dotyczy uchylenia wyroku w całości i umorzenia postępowania w sprawie oraz orzeczenia o środku zabezpieczającym, ewentualnie obrońca w apelacji wniosła o złagodzenie orzeczonej kary i wymierzenie kary łącznej 8 lat pozbawienia wolności oraz o uchylenie orzeczenia w zakresie nawiązki. Apelacja obrońcy jest wielozarzutowa - powiedziała rozmówczyni portalu.

Akta sprawy trafiły w listopadzie do biegłych sądowych z zakresu psychiatrii. Po ich nowej opinii sąd wyznaczy termin rozprawy apelacyjnej.

Kajetan P. przed sądem. Proces 'Hannibala z Żoliborza'

Rzeczniczka Sądu Apelacyjnego dodała, że przewodniczący wydziału karnego tej placówki, sędzia Jerzy Leder, zwrócił się do dyrektora generalnego Służby Więziennej o podjęcie czynności dyscyplinujących wobec dyrektora Aresztu Śledczego w Szczecinie. Jak tłumaczy Hyjek, dyrektor AŚ odmówił przyspieszenia terminu przyjęcia oskarżonego Kajetana P. na badania z udziałem biegłych.

Kajetan P. zabił, by "przekonać się, że życie ludzkie nie jest więcej warte niż świni i komara"

Do zbrodni doszło w lutym 2016 roku. Śledczy ustalili, że Kajetan P., 27-letni wówczas bibliotekarz, pod pozorem lekcji języka włoskiego, spotkał się z 30-letnią lektorką Katarzyną J. w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Tam zabił kobietę nożem, a jej poćwiartowane zwłoki przewiózł taksówką do wynajmowanego mieszkania na Żoliborzu. Lokal podpalił, a sam uciekł - jak się później okazało - za granicę. Wystawiono za nim europejski nakaz aresztowania i tzw. czerwoną notę Interpolu, które trafiły do 190 krajów.

CBŚP zatrzymało 15 podejrzanych o wyłudzenie podatku VAT. Wśród nich adwokat

Kajetana P. udało się zatrzymać w połowie lutego tego samego roku na Malcie. Doszło do jego ekstradycji. Przedstawiono mu zarzuty zabójstwa oraz czynnej napaści na policjanta i biegłą psycholog. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa. Tłumaczył, że chciał "przekonać się, że życie ludzkie nie jest więcej warte niż świni i komara". Mówił też, że od lat targały nim sprzeczne emocje, "czuł potrzebę samodoskonalenia się, pokonywania ludzkich słabości, którymi są m.in. pokusy życia codziennego". Fascynowała go postać Hannibala Lectera, bohatera książki Tomasa Harrisa "Czerwony smok" i jej ekranizacji "Milczenie owiec". Stąd też w mediach zaczęto nazywać Kajetana P. "polskim Hannibalem Lecterem" czy "Hannibalem z Żoliborza".