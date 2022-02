Siedlce. W lesie znaleziono spalone auto. W środku były zwłoki mężczyzny

Straż pożarną wezwali mieszkańcy jednej z pobliskich wsi, którzy w piątek zauważyli w lesie pomiędzy miejscowościami Klimonty a Wólka Soseńska niedaleko Siedlec pożar samochodu. Gdy strażacy ugasili pożar, znaleźli w środku zwęglone zwłoki 57-latka. Policjanci podejrzewają, że do zapłonu doszło przez papierosa.

Siedlce. Strażacy, którzy ugasili płonące auto, znaleźli w jego wnętrzu zwęglone zwłoki

Ochotnicza Straż Pożarna Mordy poinformowała na Facebooku o tragicznym zdarzeniu, do którego doszło w piątek około godziny 16 w gminie Mordy w województwie mazowieckim.

"Około godz. 16.00 nasza jednostka została zadysponowana do pożaru samochodu w miejscowości Klimonty. Po dojeździe na miejsce zdarzenia cały samochód był objęty ogniem. Niestety po ugaszeniu auta znaleziono zwęglone ciało. Działania zakończyliśmy około 18:15" - poinformowano.

Strażacy znaleźli zwęglone zwłoki w samochodzie. Zdaniem śledczych mężczyzna sam doprowadził do zapłonu

"Tygodnik Siedlecki" poinformował, że spłonął peugeot 206. RMF24 przekazało z kolei, że według wstępnych ustaleń policji mężczyzna przewoził samochodem baniaki z łatwopalną substancją.

Według nieoficjalnych informacji RMF FM 57-latek miał palić w samochodzie papierosa, przez co doszło do zapłonu. Śledczy wykluczają, by do zapłonu doszło przez udział osób trzecich. Teraz, jak podaje "Super Express", funkcjonariusze policji prowadzą działania, które pozwolą na ustalenie danych personalnych nieżyjącego mężczyzny oraz na potwierdzenie przyczyny wybuchu pożaru.