Wiosna na Warmii i Mazurach. Pojawiły się żurawie, gołębie siniaki i gęsi gęgawy

Wiele osób zamieszkujących Warmię i Mazury nie może nacieszyć się pierwszymi oznakami wiosny. W mediach społecznościowych prześcigają się coraz to nowszymi zdjęciami przylatujących w ten region ptaków. Jak zapowiada się pogoda na wiosnę? Odpowiadamy.

Pierwsze oznaki wiosny na Warmii i Mazurach. Żurawie wróciły do domu

Żurawie, gołębie siniaki i gęsi gęgawy wróciły już na Warmię i Mazury. - Są już oziminy, odkryte ze śniegu rżyska, ptaki te mają na czym żerować, poradzą sobie nawet, jakby spadł śnieg - zapewnił Polską Agencję Prasową, na którą powołuje się Onet, kierownik Muzeum Przyrody w Olsztynie Marian Szymkiewicz. Wyjaśnił również, że ptaki, które wracają jako pierwsze, zajmą lepsze rewiry i zaczną szybciej się rozmnażać.

Jego zdaniem osoby, które dokarmiały ptaki zimą, nie powinny przestawać tego robić. Wkrótce na Warmii i Mazurach prawdopodobnie pojawią się szpaki, kwiczoły i grzywacze. Jak zapewnia, Marian Szymkiewicz, nastąpi to w okresie od 7 do 10 dni. I choć ptaki rzadziej korzystają z dobrodziejstw karmników, wciąż to robią.

Pogoda na wiosnę. Marzec ze zmienną pogodą

Wiosna powoli się do nas zbliża, zarówno ta astronomiczna, jak i kalendarzowa, rozpocznie się w marcu. Jaka będzie pogoda w tym miesiącu? Jak podają synoptycy Instytutu i Meteorologii Gospodarki Wodnej, w marcu w całej Polska temperatura powietrza ma mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Jedynie na Podlasiu może ona przekroczyć normę. Z kolei suma opadów atmosferycznych w całym kraju zmieści się w normie wieloletniej.

Z kolei jak podają fanipogody.pl, według amerykańskiego modelu klimatycznego CFS w całym kraju temperatura w marcu 2022 będzie powyżej normy wieloletniej, choć będą i chłodniejsze dni - nawet z zimowymi opadami. "Pod koniec zimy i na początku wiosny pojawiać będą się okresami niże związane z cyrkulacją strefową, przynosząc dużą dynamikę w pogodzie, a nawet silniejszy wiatr i lokalne burze" - wyjaśniają synoptycy.