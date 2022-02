Zobacz wideo Terlikowski: Moim zdaniem można niektóre z tych działań uznać za tortury

W marcu 2021 roku dominikanie z Wrocławia opublikowali list, w którym opisane zostały wydarzenia, do jakich miało dochodzić między 1996 a 2000 rokiem w duszpasterstwie akademickim. Jeden z członków zakonu miał dopuszczać się przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej wobec dorosłych wiernych.

Wrocław. Pokrzywdzeni przez Pawła M. zawarli ugody z dominikanami

Jak podaje "Wyborcza" 18 grudnia 2021 roku we wrocławskim klasztorze zgromadzili się poszkodowani, władze zakonu oraz siedmiu braci zaangażowanych w pomoc. Trwającemu sześć godzin spotkaniu przewodził redaktor naczelny "Więzi" Zbigniew Nosowski. To właśnie wtedy oddano głos skrzywdzonym.

W styczniu tego roku podpisane zostały ugody. Kwoty nie są znane, jak - jednak mówi o. Marcin Mogielski, duchowny, który w 1999 roku zaczął interesować się poczynaniami Pawła M. - mają one być "godne i sprawiedliwe". Choć podkreśla, że nie ma pieniędzy, które mogłyby wynagrodzić takie krzywdy.

- Dzięki temu, że mamy raport, że jest ugoda, a przede wszystkim, że Paweł M. został uznany za osobę niebezpieczną i już nikogo nie skrzywdzi, mam jednak w sobie spokój - powiedziała w rozmowie z dziennikiem jedna z ofiar Pawła M.

Sam Tomasz Terlikowski, który przewodniczył komisji zajmującej się przypadkiem Pawła M., mówi natomiast, że to dopiero początek. Możliwe, że zgłaszać będą się kolejni poszkodowani, ale - jak podkreśla - na Kościele ciąży wiele niewyjaśnionych historii.

Raport komisji ws. poczynań Pawła M. Prowadził wspólnotę, która działała jak sekta

Sprawą Pawła M. zajęła się specjalnie powołana komisja, na której czele stanął Tomasz Terlikowski, publicysta i działacz katolicki. We wrześniu ubiegłego roku opublikowany został raport, z którego wynikało, że prowadzona przez duchownego Wspólnota św. Dominika we Wrocławiu oparta była na mechanizmie psychomanipulacji. "Wspólnota ta miała wszystkie cechy umożliwiające określenie jej mianem sekty" - podkreślano.

- Ten raport jest przede wszystkim dla ofiar Pawła M., ale to jest również raport dla Kościoła, który dopiero rozpoznaje i rozeznaje swoje problemy, ale też rozpoznaje i rozeznaje Chrystusa. Wreszcie to jest raport dla wszystkich ludzi, tych wierzących i niewierzących. On pokazuje głębię przemocy i lekceważenia przemocy - mówił w czasie konferencji prasowej Terlikowski.

O. Paweł Gużyński: Paweł M. był rasowym przestępcą seksualnym