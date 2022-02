Pogoda. Prognoza ostrzeżeń IMGW dla całego kraju. Ulice zmienią się w lodowiska

Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że ostrzeżenia dotyczące marznących opadów deszczu wydane zostaną dla całej Polski. Na następne dni nie są przewidziane żadne alerty, a to za sprawą ocieplenia, które pojawi się w kraju już w weekend.

Prognoza ostrzeżeń IMGW - w większości kraju zrobi się ślisko

Zgodnie z prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniami mogą zostać wydane dla całego kraju. Wyjątkiem będzie jedynie województwo zachodniopomorskie, w którego północnych powiatach alerty najprawdopodobniej nie będą obowiązywać.

Ostrzeżenia mogą zostać wydane wieczorem i w nocy z piątku na sobotę. To właśnie w tym czasie spodziewany jest znaczny spadek temperatury, przy ciągle padającym deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy spadnie od -1 do -4 stopni w większości kraju, do nawet -7 stopni w górach. Jedynie na północnym zachodzie termometry pokażą 0 stopni. Taka pogoda skutkować będzie tym, że na ulicach i chodnikach pojawi się gołoledź. Warto więc zachować ostrożność, ponieważ miejscami będzie bardzo ślisko.

Najwięcej opadów zapowiadanych jest w piątek 11 lutego w centrum oraz na południu i wschodzie Polski. Na północy spodziewana jest mżawka z przelotnymi tylko rozpogodzeniami. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 kilometrów na godzinę. IMGW dodaje, że biomet będzie niekorzystny - wzmagać się będzie odczucie chłodu i zimna.