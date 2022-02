Leśnik wykupił dom za bezcen. Za nieruchomość Lasów Państwowych zapłacił 7,2 tys. zł

Zobacz wideo Co można zrobić, żeby obniżyć rachunki za ogrzewanie? Pytamy eksperta Polskiego Alarmu Smogowego

Pod koniec marca ubiegłego roku "Gazeta Wyborcza" opublikowała tekst o tym, jak Andrzej Konieczny wykupił od Lasów Państwowych dom wart 188,4 tys. zł za ok. 9,5 tys. zł, czyli za pięć procent ceny początkowej. Skargę w tej sprawie do rządu i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wniósł były polityk PiS-u i były leśnik Grzegorz Zubowicz. Kilka dni później Konieczny został odwołany ze stanowiska dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Kolejny leśnik wykupił dom za bezcen

W sierpniu Andrzej Konieczny został mianowany dyrektorem regionalnym w Poznaniu. Jego zastępcą został Paweł Pojawa. - Swój ciągnie do swego - stwierdzili w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" leśnicy z Podlasia. Z dokumentów, które pokazali dziennikarzom wynika, że w 2015 roku Pojawa wykupił dom położony nad jeziorami Zelwa i Wiłkokuk od nadleśnictwa Pomorze w gminie Giby. Za budynek, który znajduje się na działce o powierzchni niespełna 0,15 hektara, Pojawa zapłacił nieco ponad 7,2 tys. zł. "Wyborcza" podkreśla, że mógł to zrobić, ponieważ mieszkał w nim od lat i wynajmował go od Lasów Państwowych.

"GW" czeka na komentarz w sprawie od Pawła Pojawy. Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu stwierdziła, że kwestia domu Pojawy w Gibach jest jego sprawą prywatną. Jak podkreśliła, ani jemu, ani Koniecznemu służbowe mieszkanie w Poznaniu nie przysługuje.

Cały tekst "Dom za bezcen od Lasów Państwowych. Kolejny prominentny leśnik ma dom w krainie jezior. Za 7,2 tys." dostępny na stronie "Gazety Wyborczej"